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Сегодня ночью возле дома по улице Архитектора Старова горела «Mazda» депутата районного совета области. Пожар ликвидировали спасатели.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. С целью установления причин пожара, изъятое в ходе осмотра места пожара было направлено на проведение экспертизы.
Событие квалифицированы по части 2 статьи 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкция которой предусматривает наказание в форме лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
В настоящее время проводится расследование, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и причины пожара, а также причастных к совершению этого преступления.
Руководитель облорганизации политической партии «Батькивщина» Вадим Пидберезняк сообщил, что автомобиль принадлежит депутату Кривоозерского райсовета Наталии Дурачевской. По его словам, автомобиль сожгли, и связано это с ее деятельностью. В частности, организацией поездки людей в Киев на митинг против продажи земли, приезда депутатов местных советов из трёх районов к губернатору Александру Стаднику с требованием решить многолетнюю проблему дороги от Первомайска до Кривого Озера и Врадиевки.
— К огромному сожалению, не перевелись ещё нелюди, решающие проблемы с помощью силы и угроз, давления и физического устрашения! У активистки партии Батькивщина, депутата Кривоозерского райсовета Наталии Дурачевской сегодня ночью сожгли машину. После того, как она организовывала поездку людей в Киев на митинг против продажи земли, организовывала приезд депутатов местных советов из трёх районов к губернатору Стаднику с требованием решить многолетнюю проблему дороги от Первомайска до Кривого Озера и Врадиевки, на которой из за ям были аварии с летальным исходом, ей сожгли автомобиль! - написал Вадим Пидберезняк в Facebook.
Ранее сообщалось, что 23 и 24 декабря спасатели дважды тушили пожары автомобилей в Николаеве. Горели «Audi» и «Mazda» - в одном случае причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
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Сегодня ночью возле дома по улице Архитектора Старова горела «Mazda» депутата районного совета области. Пожар ликвидировали спасатели.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. С целью установления причин пожара, изъятое в ходе осмотра места пожара было направлено на проведение экспертизы.
Событие квалифицированы по части 2 статьи 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкция которой предусматривает наказание в форме лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
В настоящее время проводится расследование, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и причины пожара, а также причастных к совершению этого преступления.
Руководитель облорганизации политической партии «Батькивщина» Вадим Пидберезняк сообщил, что автомобиль принадлежит депутату Кривоозерского райсовета Наталии Дурачевской. По его словам, автомобиль сожгли, и связано это с ее деятельностью. В частности, организацией поездки людей в Киев на митинг против продажи земли, приезда депутатов местных советов из трёх районов к губернатору Александру Стаднику с требованием решить многолетнюю проблему дороги от Первомайска до Кривого Озера и Врадиевки.
— К огромному сожалению, не перевелись ещё нелюди, решающие проблемы с помощью силы и угроз, давления и физического устрашения! У активистки партии Батькивщина, депутата Кривоозерского райсовета Наталии Дурачевской сегодня ночью сожгли машину. После того, как она организовывала поездку людей в Киев на митинг против продажи земли, организовывала приезд депутатов местных советов из трёх районов к губернатору Стаднику с требованием решить многолетнюю проблему дороги от Первомайска до Кривого Озера и Врадиевки, на которой из за ям были аварии с летальным исходом, ей сожгли автомобиль! - написал Вадим Пидберезняк в Facebook.
Ранее сообщалось, что 23 и 24 декабря спасатели дважды тушили пожары автомобилей в Николаеве. Горели «Audi» и «Mazda» - в одном случае причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.