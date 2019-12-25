В 10 регионах Грузии одновременно начались лесные пожары.

Об этом сообщили в МВД страны.

В частности, сообщается, что вблизи села Ормоци в Атенском ущелье около 40 спасателей пытаются справиться с пожаром.

Утром в среду, 25 декабря, к борьбе с огнем подключится вертолет погранполиции и гусеничная техника Минобороны.

Напомним, из-за масштабных лесных пожаров власти Австралии объявили чрезвычайное положение минимум на неделю.