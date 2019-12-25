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В Гонконге тысячи человек приняли участие в протестах против закона об экстрадиции на материковый Китай: произошли столкновения с полицией, разгром сети кофеен Starbucks и заведений питания Maxim's Caterer.
Об этом сообщает The Guardian.
Около 100 демонстрантов разгромили сеть кофеен Starbucks и Maxim's Caterers.
Многие демонстранты в канун Рождества были одеты в маски и носили рога северного оленя на голове, протестуя в торговых центрах и туристическом районе. Они скандировали лозунги: «Возродить Гонконг!», «Революция нашего времени!» и «Независимость Гонконгу!».
Заведения Maxim's Caterers стали объектов гнева демонстрантов, после того, как дочь основателя компании, которая владеет местной франшизой, осудила протестующих в Совете ООН по правам человека в Женеве.
Напомним, в Гонконге уже шесть месяцев продолжаются антиправительственные демонстрации против вмешательства Китая в дела в бывшей британской колонии, которая получила автономный статус после возврата к китайскому правлению в 1997 году.
Напомним, на днях около тысячи человек вышли на акцию протеста против репрессивной политики Китая в отношении уйгуров — мусульманского этнического меньшинства Китая.
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В Гонконге тысячи человек приняли участие в протестах против закона об экстрадиции на материковый Китай: произошли столкновения с полицией, разгром сети кофеен Starbucks и заведений питания Maxim's Caterer.
Об этом сообщает The Guardian.
Около 100 демонстрантов разгромили сеть кофеен Starbucks и Maxim's Caterers.
Многие демонстранты в канун Рождества были одеты в маски и носили рога северного оленя на голове, протестуя в торговых центрах и туристическом районе. Они скандировали лозунги: «Возродить Гонконг!», «Революция нашего времени!» и «Независимость Гонконгу!».
Заведения Maxim's Caterers стали объектов гнева демонстрантов, после того, как дочь основателя компании, которая владеет местной франшизой, осудила протестующих в Совете ООН по правам человека в Женеве.
Напомним, в Гонконге уже шесть месяцев продолжаются антиправительственные демонстрации против вмешательства Китая в дела в бывшей британской колонии, которая получила автономный статус после возврата к китайскому правлению в 1997 году.
Напомним, на днях около тысячи человек вышли на акцию протеста против репрессивной политики Китая в отношении уйгуров — мусульманского этнического меньшинства Китая.