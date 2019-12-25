На западном побережье Канады произошло шестое за двое суток землетрясения, однако обошлось без жертв.

Об этом сообщает Центр землетрясений Канады.

Отмечается, что последний подземный толчок вблизи острова Ванкувер в провинции Британская Колумбия был зарегистрирован во вторник и достиг силы в 6,2 балла. Его эпицентр находился в 188 км на запад от города Порт Харди.

Информации о причиненных им разрушениях или жертвах не поступало. Тихоокеанский центр предупреждения цунами также не выдал никаких предостережений. Впрочем, по словам жителей Ричмонд Хилла, что в пригороде Ванкувера, некоторые здания в городе качались.

Напомним, в понедельник возле острова Ванкувер произошло несколько землетрясений различной категории, которые также не привели к разрушениям.