|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:07
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|15:58
|Температура завтра:
|+5 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|22.9 грн
|23.25 грн
|EUR
|25.2 грн
|25.8 грн
Об этом сообщает Центр землетрясений Канады.
Отмечается, что последний подземный толчок вблизи острова Ванкувер в провинции Британская Колумбия был зарегистрирован во вторник и достиг силы в 6,2 балла. Его эпицентр находился в 188 км на запад от города Порт Харди.
Информации о причиненных им разрушениях или жертвах не поступало. Тихоокеанский центр предупреждения цунами также не выдал никаких предостережений. Впрочем, по словам жителей Ричмонд Хилла, что в пригороде Ванкувера, некоторые здания в городе качались.
Напомним, в понедельник возле острова Ванкувер произошло несколько землетрясений различной категории, которые также не привели к разрушениям.
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
Об этом сообщает Центр землетрясений Канады.
Отмечается, что последний подземный толчок вблизи острова Ванкувер в провинции Британская Колумбия был зарегистрирован во вторник и достиг силы в 6,2 балла. Его эпицентр находился в 188 км на запад от города Порт Харди.
Информации о причиненных им разрушениях или жертвах не поступало. Тихоокеанский центр предупреждения цунами также не выдал никаких предостережений. Впрочем, по словам жителей Ричмонд Хилла, что в пригороде Ванкувера, некоторые здания в городе качались.
Напомним, в понедельник возле острова Ванкувер произошло несколько землетрясений различной категории, которые также не привели к разрушениям.