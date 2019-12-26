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В Колорадо-Спрингс, США, 65-летний мужчина ограбил банк в центре города и сделал все, чтобы его арестовали.
По данным полиции, Дэвид Оливер вошел в здание Academy Bank около полудня. Утверждая, что он вооружен, Оливер забрал из кассы банка наличные — сколько именно, не уточняется, информирует KKTV.
Выйдя на улицу, он разбросал купюры с криком «Счастливого Рождества!». Затем Оливер отправился в ближайший Starbucks, чтобы дождаться ареста.
Как добавляет The Denver Post, в кофейне он ничего не заказывал, а персонал и посетители не обращали на него внимания. При задержании Оливер не оказал сопротивления, уточнили в полиции. Оружия при нем не было.
Очевидец рассказал KKTV, что прохожие собрали разбросанные Оливером купюры, часть из них вернули их в банк.
Полицейские подтвердили, что часть денег вернули, но «тысячи долларов» пропали. Причины и мотивацию американца выясняет полиция.
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В Колорадо-Спрингс, США, 65-летний мужчина ограбил банк в центре города и сделал все, чтобы его арестовали.
По данным полиции, Дэвид Оливер вошел в здание Academy Bank около полудня. Утверждая, что он вооружен, Оливер забрал из кассы банка наличные — сколько именно, не уточняется, информирует KKTV.
Выйдя на улицу, он разбросал купюры с криком «Счастливого Рождества!». Затем Оливер отправился в ближайший Starbucks, чтобы дождаться ареста.
Как добавляет The Denver Post, в кофейне он ничего не заказывал, а персонал и посетители не обращали на него внимания. При задержании Оливер не оказал сопротивления, уточнили в полиции. Оружия при нем не было.
Очевидец рассказал KKTV, что прохожие собрали разбросанные Оливером купюры, часть из них вернули их в банк.
Полицейские подтвердили, что часть денег вернули, но «тысячи долларов» пропали. Причины и мотивацию американца выясняет полиция.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко