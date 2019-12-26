В Колорадо-Спрингс, США, 65-летний мужчина ограбил банк в центре города и сделал все, чтобы его арестовали.

По данным полиции, Дэвид Оливер вошел в здание Academy Bank около полудня. Утверждая, что он вооружен, Оливер забрал из кассы банка наличные — сколько именно, не уточняется, информирует KKTV.

Выйдя на улицу, он разбросал купюры с криком «Счастливого Рождества!». Затем Оливер отправился в ближайший Starbucks, чтобы дождаться ареста.

Как добавляет The Denver Post, в кофейне он ничего не заказывал, а персонал и посетители не обращали на него внимания. При задержании Оливер не оказал сопротивления, уточнили в полиции. Оружия при нем не было.

Очевидец рассказал KKTV, что прохожие собрали разбросанные Оливером купюры, часть из них вернули их в банк.

Полицейские подтвердили, что часть денег вернули, но «тысячи долларов» пропали. Причины и мотивацию американца выясняет полиция.