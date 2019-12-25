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В Харьковской области правоохранители задержали следователя Нацполиции за несанкционированное копирование и сбыт служебной информации, которую он продавал в Россию.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
«По предварительной информации, полицейский незаконно распространял информацию с ограниченным доступом в отношении других лиц, которая сохраняется и обрабатывается в специальных автоматизированных подсистемах. За такие услуги следователь получил средства в сумме 16350 гривен», — говорится в сообщении.
Также следствием установлены неоднократные факты получения копом средств из России — вероятно за распространение информации с ограниченным доступом. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Возбуждено уголовное дело по статье о несанкционированном перехвате или копировании информации в компьютерах, автоматизированных системах, сетях (ч.2 ст.362 УК Украины).
Напомним, ГБР разоблачило преступную схему вымогательства 800 тысяч гривен ($34,4 тысячи) должностными лицами госпредприятия «Артемсоль» и работниками Службы безопасности.
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В Харьковской области правоохранители задержали следователя Нацполиции за несанкционированное копирование и сбыт служебной информации, которую он продавал в Россию.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
«По предварительной информации, полицейский незаконно распространял информацию с ограниченным доступом в отношении других лиц, которая сохраняется и обрабатывается в специальных автоматизированных подсистемах. За такие услуги следователь получил средства в сумме 16350 гривен», — говорится в сообщении.
Также следствием установлены неоднократные факты получения копом средств из России — вероятно за распространение информации с ограниченным доступом. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Возбуждено уголовное дело по статье о несанкционированном перехвате или копировании информации в компьютерах, автоматизированных системах, сетях (ч.2 ст.362 УК Украины).
Напомним, ГБР разоблачило преступную схему вымогательства 800 тысяч гривен ($34,4 тысячи) должностными лицами госпредприятия «Артемсоль» и работниками Службы безопасности.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко