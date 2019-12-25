В Харьковской области правоохранители задержали следователя Нацполиции за несанкционированное копирование и сбыт служебной информации, которую он продавал в Россию.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

«По предварительной информации, полицейский незаконно распространял информацию с ограниченным доступом в отношении других лиц, которая сохраняется и обрабатывается в специальных автоматизированных подсистемах. За такие услуги следователь получил средства в сумме 16350 гривен», — говорится в сообщении.

Также следствием установлены неоднократные факты получения копом средств из России — вероятно за распространение информации с ограниченным доступом. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по статье о несанкционированном перехвате или копировании информации в компьютерах, автоматизированных системах, сетях (ч.2 ст.362 УК Украины).

Напомним, ГБР разоблачило преступную схему вымогательства 800 тысяч гривен ($34,4 тысячи) должностными лицами госпредприятия «Артемсоль» и работниками Службы безопасности.