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В Мексике повысил свою активность разрушительный вулкан Попокатепетль, он является одним из самых опасных на территории страны.
Об этом сообщает Новое время.
«Наблюдались выбросы пепла и вулканических газов на высоту до одного километра, которые рассеиваются в сторону юго-востока, также в радиусе 900 метров замечены раскаленные обломки», — сообщает Национальный координатор службы гражданской обороны.
«Желтый» хоть и является высоким уровнем опасности, но государственные власти пока не начинают эвакуацию населения, а также не была прекращена деятельность в районе зоны, приближенной к вулкану.
Ацтеки называли Попокатепетль «дымящаяся гора», он является самым активным. Вулкан находится на высоте 5 400 метров над уровнем моря, и на расстоянии всего 50 км от Мехико.
Напомним, 9 декабря в Новой Зеландии произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд, где на момент происшествия находилось 47 человек. По предварительной информации, погибли по меньшей мере 19 человек.
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В Мексике повысил свою активность разрушительный вулкан Попокатепетль, он является одним из самых опасных на территории страны.
Об этом сообщает Новое время.
«Наблюдались выбросы пепла и вулканических газов на высоту до одного километра, которые рассеиваются в сторону юго-востока, также в радиусе 900 метров замечены раскаленные обломки», — сообщает Национальный координатор службы гражданской обороны.
«Желтый» хоть и является высоким уровнем опасности, но государственные власти пока не начинают эвакуацию населения, а также не была прекращена деятельность в районе зоны, приближенной к вулкану.
Ацтеки называли Попокатепетль «дымящаяся гора», он является самым активным. Вулкан находится на высоте 5 400 метров над уровнем моря, и на расстоянии всего 50 км от Мехико.
Напомним, 9 декабря в Новой Зеландии произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд, где на момент происшествия находилось 47 человек. По предварительной информации, погибли по меньшей мере 19 человек.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко