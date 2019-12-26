В Мексике повысил свою активность разрушительный вулкан Попокатепетль, он является одним из самых опасных на территории страны.

Об этом сообщает Новое время.

В стране уже объявили высокий уровень опасности — «желтый».

«Наблюдались выбросы пепла и вулканических газов на высоту до одного километра, которые рассеиваются в сторону юго-востока, также в радиусе 900 метров замечены раскаленные обломки», — сообщает Национальный координатор службы гражданской обороны.

«Желтый» хоть и является высоким уровнем опасности, но государственные власти пока не начинают эвакуацию населения, а также не была прекращена деятельность в районе зоны, приближенной к вулкану.

Ацтеки называли Попокатепетль «дымящаяся гора», он является самым активным. Вулкан находится на высоте 5 400 метров над уровнем моря, и на расстоянии всего 50 км от Мехико.

Напомним, 9 декабря в Новой Зеландии произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд, где на момент происшествия находилось 47 человек. По предварительной информации, погибли по меньшей мере 19 человек.