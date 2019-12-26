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Сегодня утром, 26 декабря в селе Полигон в Николаевской области в дом пенсионеров проникли трое неизвестных в масках и ограбили их на 20 тысяч гривен.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
О случившемся в полицию сообщила 60-летняя хозяйка дома. Сообщается, что нападавшие проникли в дом, когда супруги спали. Избив хозяина, неизвестные связали его жену скотчем и отобрали у супругов ювелирные изделия, 20 тысяч гривен и скрылись.
По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 3 статьи 187 УК Украины «Разбой», что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Сейчас правоохранители разыскивают нападавших и принимают меры для их задержания.
— Полиция обращается с просьбой к гражданам помочь в раскрытии указанного преступления и полезную для следствия информацию предоставлять в Витовского отделения полиции по адресу: Николаев, улица Новозаводская, 10 А, (0512) 44-68-58 или 102, - сказано в сообщении.
Напомним, что в Ингульский отдел полиции ГУНП в Николаевской области обратился 84-летний местный житель, который сообщил, что 15 июня днем на пересечении улицы Космонавтов и проспекта Богоявленского к нему подбежал неизвестный и сорвал с шеи золотую цепочку с подвеской.
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Сегодня утром, 26 декабря в селе Полигон в Николаевской области в дом пенсионеров проникли трое неизвестных в масках и ограбили их на 20 тысяч гривен.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
О случившемся в полицию сообщила 60-летняя хозяйка дома. Сообщается, что нападавшие проникли в дом, когда супруги спали. Избив хозяина, неизвестные связали его жену скотчем и отобрали у супругов ювелирные изделия, 20 тысяч гривен и скрылись.
По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 3 статьи 187 УК Украины «Разбой», что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Сейчас правоохранители разыскивают нападавших и принимают меры для их задержания.
— Полиция обращается с просьбой к гражданам помочь в раскрытии указанного преступления и полезную для следствия информацию предоставлять в Витовского отделения полиции по адресу: Николаев, улица Новозаводская, 10 А, (0512) 44-68-58 или 102, - сказано в сообщении.
Напомним, что в Ингульский отдел полиции ГУНП в Николаевской области обратился 84-летний местный житель, который сообщил, что 15 июня днем на пересечении улицы Космонавтов и проспекта Богоявленского к нему подбежал неизвестный и сорвал с шеи золотую цепочку с подвеской.