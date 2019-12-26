Сотрудники оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления «Госпогранслужбы» разоблачили канал организации незаконной переправки граждан Турции на территорию Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— Так, на днях пограничники в Раздельнянского района Одесской области задержали трех граждан Турции и гражданин Республики Молдова, который организовывал их незаконную переправку из Молдовы на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска, - сообщает пресс-служба «Госпогранслужбы» Украины в четверг.

Правоохранители установили, что конечной целью граждан Турции было попасть, тоже незаконным путем, в страны Западной Европы.

Граждане Турции привлечены к ответственности, кроме того, на основании собранных материалов гражданину Молдовы объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Напомним, что пограничники совместно с таможенниками обнаружили больше 370 килограммов героина в грузовике на границе со Словакией.