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Сотрудники оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления «Госпогранслужбы» разоблачили канал организации незаконной переправки граждан Турции на территорию Украины.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Так, на днях пограничники в Раздельнянского района Одесской области задержали трех граждан Турции и гражданин Республики Молдова, который организовывал их незаконную переправку из Молдовы на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска, - сообщает пресс-служба «Госпогранслужбы» Украины в четверг.
Правоохранители установили, что конечной целью граждан Турции было попасть, тоже незаконным путем, в страны Западной Европы.
Граждане Турции привлечены к ответственности, кроме того, на основании собранных материалов гражданину Молдовы объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».
Напомним, что пограничники совместно с таможенниками обнаружили больше 370 килограммов героина в грузовике на границе со Словакией.
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Сотрудники оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления «Госпогранслужбы» разоблачили канал организации незаконной переправки граждан Турции на территорию Украины.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Так, на днях пограничники в Раздельнянского района Одесской области задержали трех граждан Турции и гражданин Республики Молдова, который организовывал их незаконную переправку из Молдовы на территорию Украины вне установленных пунктов пропуска, - сообщает пресс-служба «Госпогранслужбы» Украины в четверг.
Правоохранители установили, что конечной целью граждан Турции было попасть, тоже незаконным путем, в страны Западной Европы.
Граждане Турции привлечены к ответственности, кроме того, на основании собранных материалов гражданину Молдовы объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».
Напомним, что пограничники совместно с таможенниками обнаружили больше 370 килограммов героина в грузовике на границе со Словакией.