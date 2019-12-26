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Служба безопасности Украины задержала начальника одного из отделов Министерства обороны в Хмельницкой области за коррупцию. Оперативники установили, что полковник организовал схему получения «откатов» от коммерсантов за несоздание препятствий при поставках газа для объектов Минобороны в Хмельницком.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
За полученные деньги он также предоставлял «гарантии» для победы в тендерах на 2020 год. Сотрудники СБУ задокументировали факт получения им 80 тысяч гривен от директора фирмы-подрядчика.
Правоохранители также зафиксировали получение 40 тысяч гривен от местного жителя за решение вопроса об уклонении от призыва на срочную военную службу.
У него была изъята часть взятки и документация, которая доказывает осуществление сделки. Полковнику объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 368 и части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.
В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия. Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с военной прокуратурой Хмельницкого гарнизона и Нацполициею.
Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины вымогали деньги у бизнесменов.
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Служба безопасности Украины задержала начальника одного из отделов Министерства обороны в Хмельницкой области за коррупцию. Оперативники установили, что полковник организовал схему получения «откатов» от коммерсантов за несоздание препятствий при поставках газа для объектов Минобороны в Хмельницком.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
За полученные деньги он также предоставлял «гарантии» для победы в тендерах на 2020 год. Сотрудники СБУ задокументировали факт получения им 80 тысяч гривен от директора фирмы-подрядчика.
Правоохранители также зафиксировали получение 40 тысяч гривен от местного жителя за решение вопроса об уклонении от призыва на срочную военную службу.
У него была изъята часть взятки и документация, которая доказывает осуществление сделки. Полковнику объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 368 и части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.
В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия. Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с военной прокуратурой Хмельницкого гарнизона и Нацполициею.
Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины вымогали деньги у бизнесменов.