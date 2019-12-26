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Часть жителей Лисичанска Луганской области осталась без теплоснабжения из-за недостатка воды в одной из котельных после обесточивания «Лисичанскводоканал».
Об этом сообщает Громадське.
Как известно, насосные станции «Лисичанскводоканал» отключили от электроснабжения 24 декабря из-за задолженности за потребленную электроэнергию.
В связи с этим отключением по состоянию на утро 26 декабря без централизованного водоснабжения остаются около 46 тысяч жителей городов Лисичанск, Приволье и Новодружеск.
Из-за недостатка воды в системе 25 декабря в Лисичанске приостановили работу котельные, вследствие чего без теплоснабжения остались 110 жилых домов (около 5,2 тысяч абонентов), 3 школы, 3 детских сада и 4 медицинские учреждения.
Температура воздуха в Лисичанске 3 градуса тепла.
Напомним, что Кабинет Министров планирует в следующем году реализовать пилотный проект по тепломодернизации 1000 многоэтажных жилых домов в 10 городах Украины.
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Часть жителей Лисичанска Луганской области осталась без теплоснабжения из-за недостатка воды в одной из котельных после обесточивания «Лисичанскводоканал».
Об этом сообщает Громадське.
Как известно, насосные станции «Лисичанскводоканал» отключили от электроснабжения 24 декабря из-за задолженности за потребленную электроэнергию.
В связи с этим отключением по состоянию на утро 26 декабря без централизованного водоснабжения остаются около 46 тысяч жителей городов Лисичанск, Приволье и Новодружеск.
Из-за недостатка воды в системе 25 декабря в Лисичанске приостановили работу котельные, вследствие чего без теплоснабжения остались 110 жилых домов (около 5,2 тысяч абонентов), 3 школы, 3 детских сада и 4 медицинские учреждения.
Температура воздуха в Лисичанске 3 градуса тепла.
Напомним, что Кабинет Министров планирует в следующем году реализовать пилотный проект по тепломодернизации 1000 многоэтажных жилых домов в 10 городах Украины.