Семейный конфликт между женщиной и ее мужем закончился ножевым ранением. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области.

По предварительным данным, в Мирноградское отделение полиции поступило сообщение от медиков о госпитализации 40-летнего местного жителя с раной живота. Правоохранители установили обстоятельства преступления и разоблачили 38-летнюю злоумышленницу.

Как выяснилось, мужчина вместе со своей сожительницей употребляли дома алкогольные напитки. Во время конфликта женщина взяла кухонный нож и нанесла ножевое ранение сожителю. Орудие преступления направлено на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное едло по части 1 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.