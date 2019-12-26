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Семейный конфликт между женщиной и ее мужем закончился ножевым ранением. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области.
По предварительным данным, в Мирноградское отделение полиции поступило сообщение от медиков о госпитализации 40-летнего местного жителя с раной живота. Правоохранители установили обстоятельства преступления и разоблачили 38-летнюю злоумышленницу.
Как выяснилось, мужчина вместе со своей сожительницей употребляли дома алкогольные напитки. Во время конфликта женщина взяла кухонный нож и нанесла ножевое ранение сожителю. Орудие преступления направлено на экспертизу.
По данному факту открыто уголовное едло по части 1 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
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Семейный конфликт между женщиной и ее мужем закончился ножевым ранением. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области.
По предварительным данным, в Мирноградское отделение полиции поступило сообщение от медиков о госпитализации 40-летнего местного жителя с раной живота. Правоохранители установили обстоятельства преступления и разоблачили 38-летнюю злоумышленницу.
Как выяснилось, мужчина вместе со своей сожительницей употребляли дома алкогольные напитки. Во время конфликта женщина взяла кухонный нож и нанесла ножевое ранение сожителю. Орудие преступления направлено на экспертизу.
По данному факту открыто уголовное едло по части 1 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.