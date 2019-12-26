В Николаеве суд приговорил к 11 годам тюрьмы мужчину, который из-за ревности убил свою 66-летнюю сожительницу.

Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 2.

Преступление произошло еще в августе прошлого года в Николаеве. В ходе распития алкоголя между женщиной и ее 40-летним сожителем возник конфликт на почве ревности, в результате чего мужчина ударил женщину 28-35 раз. После этого он её задушил.

В суде обвиняемый вину не признал, неоднократно менял свои показания в ходе судебного разбирательства и утверждал, что он не причастен к преступлению.

Оценив все свидетельства и доказательства в совокупности, суд признал, что вина убийцы прокурором доказано в полном объеме.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 115 УК Украины и приговорил к лишению свободы сроком на 11 лет.

Напомним, что в Донецкой области пьяная женщина порезала мужа кухонным ножом.