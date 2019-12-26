|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:08
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|15:58
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.2 грн
|23.65 грн
|EUR
|25.55 грн
|26.2 грн
В Николаеве суд приговорил к 11 годам тюрьмы мужчину, который из-за ревности убил свою 66-летнюю сожительницу.
Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 2.
Преступление произошло еще в августе прошлого года в Николаеве. В ходе распития алкоголя между женщиной и ее 40-летним сожителем возник конфликт на почве ревности, в результате чего мужчина ударил женщину 28-35 раз. После этого он её задушил.
В суде обвиняемый вину не признал, неоднократно менял свои показания в ходе судебного разбирательства и утверждал, что он не причастен к преступлению.
Оценив все свидетельства и доказательства в совокупности, суд признал, что вина убийцы прокурором доказано в полном объеме.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 115 УК Украины и приговорил к лишению свободы сроком на 11 лет.
Напомним, что в Донецкой области пьяная женщина порезала мужа кухонным ножом.
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
В Николаеве суд приговорил к 11 годам тюрьмы мужчину, который из-за ревности убил свою 66-летнюю сожительницу.
Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 2.
Преступление произошло еще в августе прошлого года в Николаеве. В ходе распития алкоголя между женщиной и ее 40-летним сожителем возник конфликт на почве ревности, в результате чего мужчина ударил женщину 28-35 раз. После этого он её задушил.
В суде обвиняемый вину не признал, неоднократно менял свои показания в ходе судебного разбирательства и утверждал, что он не причастен к преступлению.
Оценив все свидетельства и доказательства в совокупности, суд признал, что вина убийцы прокурором доказано в полном объеме.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 115 УК Украины и приговорил к лишению свободы сроком на 11 лет.
Напомним, что в Донецкой области пьяная женщина порезала мужа кухонным ножом.