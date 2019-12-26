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Контрразведка СБУ пресекла деятельность международной группировки, которая обеспечивала финансирование незаконных операций по приобретению в Украине товаров военного назначения для реализации в Иране.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
— Оперативники и следователи спецслужбы установили, что группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам. Незаконная переправка такой продукции в Иран противоречит резолюции СБ ООН №2231 от 20.07.2015, - отметили в СБУ.
Для финансирования махинаций использовались фирмы с признаками фиктивности, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах. Кроме того, злоумышленники создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания денег вне контроля органов финансового мониторинга.
— По информации спецслужбы, противоправная деятельность является частью неофициальной финансово-расчетной системы «хавала», которая является незаконной альтернативой официальным платежным системам, - сообщили в ведомстве.
В ходе обысков по местам функционирования так называемых бэк-офисов "хавалы" и жительства злоумышленников в Киевской и Днепропетровской области, правоохранители изъяли финансовую документацию, печати и бланки иностранных субъектов хозяйствования, ключи доступа к системам клиент-банк, вычислительную технику, материальные и оптические носители информации и мобильные телефоны.
Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины задержала начальника одного из отделов Министерства обороны в Хмельницкой области за коррупцию. Оперативники установили, что полковник организовал схему получения «откатов» от коммерсантов за несоздание препятствий при поставках газа для объектов Минобороны в Хмельницком.
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Контрразведка СБУ пресекла деятельность международной группировки, которая обеспечивала финансирование незаконных операций по приобретению в Украине товаров военного назначения для реализации в Иране.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
— Оперативники и следователи спецслужбы установили, что группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам. Незаконная переправка такой продукции в Иран противоречит резолюции СБ ООН №2231 от 20.07.2015, - отметили в СБУ.
Для финансирования махинаций использовались фирмы с признаками фиктивности, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах. Кроме того, злоумышленники создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания денег вне контроля органов финансового мониторинга.
— По информации спецслужбы, противоправная деятельность является частью неофициальной финансово-расчетной системы «хавала», которая является незаконной альтернативой официальным платежным системам, - сообщили в ведомстве.
В ходе обысков по местам функционирования так называемых бэк-офисов "хавалы" и жительства злоумышленников в Киевской и Днепропетровской области, правоохранители изъяли финансовую документацию, печати и бланки иностранных субъектов хозяйствования, ключи доступа к системам клиент-банк, вычислительную технику, материальные и оптические носители информации и мобильные телефоны.
Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины задержала начальника одного из отделов Министерства обороны в Хмельницкой области за коррупцию. Оперативники установили, что полковник организовал схему получения «откатов» от коммерсантов за несоздание препятствий при поставках газа для объектов Минобороны в Хмельницком.