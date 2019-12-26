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На Николаевщине полиция задержала 39-летнего жителя Южноукраинска, который незаконно приобрел, хранил и перевозил с целью сбыта особо опасные наркотики. Ему грозит от 6 до 10 лет тюрьмы.
Об этом сообщает Первомайская местная прокуратура Николаевской области.
По данным следствия, в период с июля по октябрь 2019 злоумышленник незаконно приобрел опий и метадон общей массой 0,7 грамм, который в дальнейшем продал за 3300 гривен.
Кроме этого, во время задержания злоумышленника полиция нашла и изъяла у него медицинский шприц с метадоном.
Его действия квалифицированы по части 2 статьи 307 УК Украины - незаконное приобретение и хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, совершенный повторно.
По результатам расследования, 23 декабря 2019 обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что житель Киева наладил механизм нелегального перемещения в Украину из-за границы экстази и амфетамина по почте.
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На Николаевщине полиция задержала 39-летнего жителя Южноукраинска, который незаконно приобрел, хранил и перевозил с целью сбыта особо опасные наркотики. Ему грозит от 6 до 10 лет тюрьмы.
Об этом сообщает Первомайская местная прокуратура Николаевской области.
По данным следствия, в период с июля по октябрь 2019 злоумышленник незаконно приобрел опий и метадон общей массой 0,7 грамм, который в дальнейшем продал за 3300 гривен.
Кроме этого, во время задержания злоумышленника полиция нашла и изъяла у него медицинский шприц с метадоном.
Его действия квалифицированы по части 2 статьи 307 УК Украины - незаконное приобретение и хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, совершенный повторно.
По результатам расследования, 23 декабря 2019 обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что житель Киева наладил механизм нелегального перемещения в Украину из-за границы экстази и амфетамина по почте.