На Николаевщине полиция задержала 39-летнего жителя Южноукраинска, который незаконно приобрел, хранил и перевозил с целью сбыта особо опасные наркотики. Ему грозит от 6 до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Первомайская местная прокуратура Николаевской области.

По данным следствия, в период с июля по октябрь 2019 злоумышленник незаконно приобрел опий и метадон общей массой 0,7 грамм, который в дальнейшем продал за 3300 гривен.

Кроме этого, во время задержания злоумышленника полиция нашла и изъяла у него медицинский шприц с метадоном.

Его действия квалифицированы по части 2 статьи 307 УК Украины - незаконное приобретение и хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, совершенный повторно.

По результатам расследования, 23 декабря 2019 обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что житель Киева наладил механизм нелегального перемещения в Украину из-за границы экстази и амфетамина по почте.