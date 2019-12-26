Сейчас в японских тюрьмах более 100 приговоренных к смерти: им не сообщают о дате казни до дня ее проведения

Япония впервые за 10 лет казнила иностранца: за убийство был повешен китаец Вей Вей. Об этом сообщает BBC News Україна.

В 2003 году он вместе с сообщниками попытался ограбить дом бизнесмена Синджиро Мацумото в городе Фукуока. Они задушили бизнесмена и двоих его детей, а жену - утопили в ванной.

Одного из сообщников ранее казнили в Китае, другого приговорили к пожизненному заключению. Вей Вей же, сознавшись в преступлении, но не признав, что исполнял в нем ключевую роль, был приговорен к смерти в Японии.

«Это очень жестокий случай, когда всю счастливую семью, включая восьмилетнего и 11-летнего ребенка, убили из-за действительно эгоистичной причины», — сказала министр юстиции Масако Мори, заверив, что подписала документ о казни, детально изучив дело.

Напомним, в Беларуси казнили осужденного за убийство трех человек Александра Жильникова.