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Сейчас в японских тюрьмах более 100 приговоренных к смерти: им не сообщают о дате казни до дня ее проведения
Япония впервые за 10 лет казнила иностранца: за убийство был повешен китаец Вей Вей. Об этом сообщает BBC News Україна.
В 2003 году он вместе с сообщниками попытался ограбить дом бизнесмена Синджиро Мацумото в городе Фукуока. Они задушили бизнесмена и двоих его детей, а жену - утопили в ванной.
Одного из сообщников ранее казнили в Китае, другого приговорили к пожизненному заключению. Вей Вей же, сознавшись в преступлении, но не признав, что исполнял в нем ключевую роль, был приговорен к смерти в Японии.
«Это очень жестокий случай, когда всю счастливую семью, включая восьмилетнего и 11-летнего ребенка, убили из-за действительно эгоистичной причины», — сказала министр юстиции Масако Мори, заверив, что подписала документ о казни, детально изучив дело.
Напомним, в Беларуси казнили осужденного за убийство трех человек Александра Жильникова.
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Сейчас в японских тюрьмах более 100 приговоренных к смерти: им не сообщают о дате казни до дня ее проведения
Япония впервые за 10 лет казнила иностранца: за убийство был повешен китаец Вей Вей. Об этом сообщает BBC News Україна.
В 2003 году он вместе с сообщниками попытался ограбить дом бизнесмена Синджиро Мацумото в городе Фукуока. Они задушили бизнесмена и двоих его детей, а жену - утопили в ванной.
Одного из сообщников ранее казнили в Китае, другого приговорили к пожизненному заключению. Вей Вей же, сознавшись в преступлении, но не признав, что исполнял в нем ключевую роль, был приговорен к смерти в Японии.
«Это очень жестокий случай, когда всю счастливую семью, включая восьмилетнего и 11-летнего ребенка, убили из-за действительно эгоистичной причины», — сказала министр юстиции Масако Мори, заверив, что подписала документ о казни, детально изучив дело.
Напомним, в Беларуси казнили осужденного за убийство трех человек Александра Жильникова.