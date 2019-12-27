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В Казахстане произошло крушение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. В результате не менее девяти человек погибли.
Об этом сообщает в Facebook Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Самолет вылетел в 7:05 по местному времени из аэропорта Алма-Аты и направлялся в Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное заграждение и столкнулся с двухэтажным зданием.
В салоне самолета находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. По данным zakon.kz, число погибших уже составляет 9 человек.
— По поручению президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром... Комиссия вылетает на место происшествия. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. До выяснения обстоятельств деятельность данной авиакомпании приостановлена, - отметило министерство.
Напомним, в ноябре этого года в Демократической Республике Конго произошло крушение пассажирского самолета, на борту которого находились 17 человек, известно о погибших.
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В Казахстане произошло крушение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. В результате не менее девяти человек погибли.
Об этом сообщает в Facebook Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Самолет вылетел в 7:05 по местному времени из аэропорта Алма-Аты и направлялся в Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное заграждение и столкнулся с двухэтажным зданием.
В салоне самолета находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. По данным zakon.kz, число погибших уже составляет 9 человек.
— По поручению президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром... Комиссия вылетает на место происшествия. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. До выяснения обстоятельств деятельность данной авиакомпании приостановлена, - отметило министерство.
Напомним, в ноябре этого года в Демократической Республике Конго произошло крушение пассажирского самолета, на борту которого находились 17 человек, известно о погибших.