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За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы 17 раз нарушили режим прекращения огня.
Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Невельского, Васильевки и дважды возле Старогнатовки боевики вели огонь из стрелкового оружия, дважды неподалеку Красногоровки — из станкового противотанкового гранатомета, в районе Авдеевки — из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, около Водяного — из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, неподалеку Лебединского — из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи Пивденного террористы обстреляли украинские позиции из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Новгородского — из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, в районе Крымского — из крупнокалиберных пулеметов, около Троицкого — из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета, возле Старого Айдара — из стрелкового оружия, около Майского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелково оружия, неподалеку Шумов — из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, в районе Орехово — из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С начала текущих суток боевики со станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета обстреляли украинских военных вблизи Гладосово.
Напомним, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе 25 декабря.
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За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы 17 раз нарушили режим прекращения огня.
Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Невельского, Васильевки и дважды возле Старогнатовки боевики вели огонь из стрелкового оружия, дважды неподалеку Красногоровки — из станкового противотанкового гранатомета, в районе Авдеевки — из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, около Водяного — из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, неподалеку Лебединского — из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи Пивденного террористы обстреляли украинские позиции из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Новгородского — из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, в районе Крымского — из крупнокалиберных пулеметов, около Троицкого — из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета, возле Старого Айдара — из стрелкового оружия, около Майского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелково оружия, неподалеку Шумов — из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, в районе Орехово — из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С начала текущих суток боевики со станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета обстреляли украинских военных вблизи Гладосово.
Напомним, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе 25 декабря.