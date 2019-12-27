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В швейцарских Альпах в результате схода лавины пострадали два человека, еще несколько оказались под снегом.
Как сообщает CNN, лавина обрушилась примерно в 10:50 по местному времени на склон горнолыжного курорта SkiArena в Андерматте. Склон простирается от вершины горы Шнеехюенершток до перевала Оберальп.
Breaking: Massive search and rescue operation underway in #Andermatt Switzerland, after an avalanche hit a big group of skiers pic.twitter.com/LFw9BBm4Cr— News_Executive (@News_Executive) 26 декабря 2019 г.
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В швейцарских Альпах в результате схода лавины пострадали два человека, еще несколько оказались под снегом.
Как сообщает CNN, лавина обрушилась примерно в 10:50 по местному времени на склон горнолыжного курорта SkiArena в Андерматте. Склон простирается от вершины горы Шнеехюенершток до перевала Оберальп.
Breaking: Massive search and rescue operation underway in #Andermatt Switzerland, after an avalanche hit a big group of skiers pic.twitter.com/LFw9BBm4Cr— News_Executive (@News_Executive) 26 декабря 2019 г.