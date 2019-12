В швейцарских Альпах в результате схода лавины пострадали два человека, еще несколько оказались под снегом.

Как сообщает CNN, лавина обрушилась примерно в 10:50 по местному времени на склон горнолыжного курорта SkiArena в Андерматте. Склон простирается от вершины горы Шнеехюенершток до перевала Оберальп.

Breaking: Massive search and rescue operation underway in #Andermatt Switzerland, after an avalanche hit a big group of skiers pic.twitter.com/LFw9BBm4Cr