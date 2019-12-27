Сегодня утром, 27 декабря, возле жилого дома по улице Шоссейной в Николаеве нашли гранату, из-за чего полиция оцепила квартал.

Об этом сообщает корреспонеднт НикВести.

Взрывоопасный предмет обнаружен возле дома №15 по улице Шоссейной. На место были вызваны правоохранители, которые полностью перекрыли квартал от улицы 2-я Поперечная до улицы Галины Петровой и оградили его сигнальными лентами. На месте работают сотрудники полиции.

Отметим, что во дворе дома, возле которого нашли гранату, находится детский сад «Калинушка», однако детей оттуда не эвакуируют.

Позже в полиции сообщили, что специалисты взрывотехнической службы изъяли и направили гранату на исследование с дальнейшим уничтожением.

Отмечается, что по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Сейчас полиция устанавливает владельца взрывчатки, а также обстоятельства, при которых граната оказалась на указанной территории.

Напомним, что в Николаеве возле школьной спортивной площадки местный житель обнаружил боевую гранату.