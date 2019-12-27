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Сегодня утром, 27 декабря, возле жилого дома по улице Шоссейной в Николаеве нашли гранату, из-за чего полиция оцепила квартал.
Об этом сообщает корреспонеднт НикВести.
Взрывоопасный предмет обнаружен возле дома №15 по улице Шоссейной. На место были вызваны правоохранители, которые полностью перекрыли квартал от улицы 2-я Поперечная до улицы Галины Петровой и оградили его сигнальными лентами. На месте работают сотрудники полиции.
Отметим, что во дворе дома, возле которого нашли гранату, находится детский сад «Калинушка», однако детей оттуда не эвакуируют.
Позже в полиции сообщили, что специалисты взрывотехнической службы изъяли и направили гранату на исследование с дальнейшим уничтожением.
Отмечается, что по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».
Сейчас полиция устанавливает владельца взрывчатки, а также обстоятельства, при которых граната оказалась на указанной территории.
Напомним, что в Николаеве возле школьной спортивной площадки местный житель обнаружил боевую гранату.
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Сегодня утром, 27 декабря, возле жилого дома по улице Шоссейной в Николаеве нашли гранату, из-за чего полиция оцепила квартал.
Об этом сообщает корреспонеднт НикВести.
Взрывоопасный предмет обнаружен возле дома №15 по улице Шоссейной. На место были вызваны правоохранители, которые полностью перекрыли квартал от улицы 2-я Поперечная до улицы Галины Петровой и оградили его сигнальными лентами. На месте работают сотрудники полиции.
Отметим, что во дворе дома, возле которого нашли гранату, находится детский сад «Калинушка», однако детей оттуда не эвакуируют.
Позже в полиции сообщили, что специалисты взрывотехнической службы изъяли и направили гранату на исследование с дальнейшим уничтожением.
Отмечается, что по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».
Сейчас полиция устанавливает владельца взрывчатки, а также обстоятельства, при которых граната оказалась на указанной территории.
Напомним, что в Николаеве возле школьной спортивной площадки местный житель обнаружил боевую гранату.
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов