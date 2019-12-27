Возле села Софиевка Гороховского района Волынской области рейсовый автобус Mercedes столкнулся с микроавтобусом Opel - пострадали водители обоих транспортных средств и шесть пассажиров Mercedes.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

— Автопроисшествие произошло сегодня около 8 часов утра на автодороге «Львов - Радехов - Луцк» возле села Софиевка Гороховского района. Рейсовый автобус Mercedes-Benz Vario сообщением Вараш - Львов столкнулся с микроавтобусом Opel Movano. По предварительной информации, в результате ДТП оба водителя и 6 пассажиров рейсового автобуса получили телесные повреждения, - сказано в сообщении.

Установлено, что водитель Mercedes-Benz, 55-летний житель Ровенской области, столкнулся с Opel Movano, который двигался во встречном направлении под управлением 32-летнего жителя Иваничевского района.

Напомним, что на острове Ванкувер в Канаде на дороге перевернулся автобус, в результате чего два студента погибли и десятки людей получили травмы.