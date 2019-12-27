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Жители Николаева пытались украсть из вагонов «Укрзалізниці» кукурузное зерно и высыпали из люков 26 тонн.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».
Злоумышленники расстелили на земле полиэтиленовую пленку, на которую высыпали из вагонов зерно. Это заметили работники военизированной охраны и вызвали правоохранителей.
Злоумышленников задержали. Сумма нанесенного ущерба устанавливается и проверяется их причастность к похожим кражам. В полиции открыли уголовное производство по статье «Кража».
Напомним, следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений совместно с работниками Управления СБУ в Николаевской области поймали двух злоумышленников, которые сливали топливо с тепловозов ПАО «Укрзалізниця».
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Жители Николаева пытались украсть из вагонов «Укрзалізниці» кукурузное зерно и высыпали из люков 26 тонн.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».
Злоумышленники расстелили на земле полиэтиленовую пленку, на которую высыпали из вагонов зерно. Это заметили работники военизированной охраны и вызвали правоохранителей.
Злоумышленников задержали. Сумма нанесенного ущерба устанавливается и проверяется их причастность к похожим кражам. В полиции открыли уголовное производство по статье «Кража».
Напомним, следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений совместно с работниками Управления СБУ в Николаевской области поймали двух злоумышленников, которые сливали топливо с тепловозов ПАО «Укрзалізниця».
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов