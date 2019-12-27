Жители Николаева пытались украсть из вагонов «Укрзалізниці» кукурузное зерно и высыпали из люков 26 тонн.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

Злоумышленники расстелили на земле полиэтиленовую пленку, на которую высыпали из вагонов зерно. Это заметили работники военизированной охраны и вызвали правоохранителей.

Злоумышленников задержали. Сумма нанесенного ущерба устанавливается и проверяется их причастность к похожим кражам. В полиции открыли уголовное производство по статье «Кража».

Напомним, следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений совместно с работниками Управления СБУ в Николаевской области поймали двух злоумышленников, которые сливали топливо с тепловозов ПАО «Укрзалізниця».