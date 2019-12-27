Благодаря деятельности контрразведки СБУ за год к различным срокам и видам наказания всего было осуждено 90 человек, в том числе 24 – за государственную измену, 35 – за террористическую деятельность.

Об этом свидетельствуют итоги работы Департамента контрразведки по 2019 год, передаёт Укринформ.

— Всего в этом году по материалам контрразведки СБУ начато 239 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности. Среди них государственная измена – 57; шпионаж – 7; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 4; террористическая и диверсионная деятельность – 54, - говорится в сообщении.

В частности, на 12 лет заключен в тюрьму бывший сотрудник МВД Украины из Полтавской области, который передавал ФСБ РФ информацию о военных объектах, списки мобрезерва и данные о добровольцах и волонтерах региона.

СБУ разоблачен работник госконцерна «Укроборонпром», который собирал сведения о модернизации и боевых характеристиках отечественных военных самолетов и получил 9 лет тюрьмы.

Также удалось предотвратить теракты в разных городах Украины. Например, к 10 годам лишения свободы приговорили диверсанта, который по заданию так называемого МГБ ЛНР готовил подрыв железнодорожных путей на Харьковщине.