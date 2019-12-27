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Благодаря деятельности контрразведки СБУ за год к различным срокам и видам наказания всего было осуждено 90 человек, в том числе 24 – за государственную измену, 35 – за террористическую деятельность.
Об этом свидетельствуют итоги работы Департамента контрразведки по 2019 год, передаёт Укринформ.
— Всего в этом году по материалам контрразведки СБУ начато 239 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности. Среди них государственная измена – 57; шпионаж – 7; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 4; террористическая и диверсионная деятельность – 54, - говорится в сообщении.
В частности, на 12 лет заключен в тюрьму бывший сотрудник МВД Украины из Полтавской области, который передавал ФСБ РФ информацию о военных объектах, списки мобрезерва и данные о добровольцах и волонтерах региона.
СБУ разоблачен работник госконцерна «Укроборонпром», который собирал сведения о модернизации и боевых характеристиках отечественных военных самолетов и получил 9 лет тюрьмы.
Также удалось предотвратить теракты в разных городах Украины. Например, к 10 годам лишения свободы приговорили диверсанта, который по заданию так называемого МГБ ЛНР готовил подрыв железнодорожных путей на Харьковщине.
А бывший капитан милиции из Запорожья, который планировал взорвать многоэтажный жилой дом и железнодорожный переезд, получил 8 лет тюрьмы.
Проведет 5 лет за решеткой и террорист, который по заданию ФСБ планировал взрыв на Харьковводоканале. Продолжается следствие в отношении ряда других разоблаченных агентов спецслужб РФ и квазиреспублик.
Напомним, что экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни за госизмену.
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Благодаря деятельности контрразведки СБУ за год к различным срокам и видам наказания всего было осуждено 90 человек, в том числе 24 – за государственную измену, 35 – за террористическую деятельность.
Об этом свидетельствуют итоги работы Департамента контрразведки по 2019 год, передаёт Укринформ.
— Всего в этом году по материалам контрразведки СБУ начато 239 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности. Среди них государственная измена – 57; шпионаж – 7; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 4; террористическая и диверсионная деятельность – 54, - говорится в сообщении.
В частности, на 12 лет заключен в тюрьму бывший сотрудник МВД Украины из Полтавской области, который передавал ФСБ РФ информацию о военных объектах, списки мобрезерва и данные о добровольцах и волонтерах региона.
СБУ разоблачен работник госконцерна «Укроборонпром», который собирал сведения о модернизации и боевых характеристиках отечественных военных самолетов и получил 9 лет тюрьмы.
Также удалось предотвратить теракты в разных городах Украины. Например, к 10 годам лишения свободы приговорили диверсанта, который по заданию так называемого МГБ ЛНР готовил подрыв железнодорожных путей на Харьковщине.
А бывший капитан милиции из Запорожья, который планировал взорвать многоэтажный жилой дом и железнодорожный переезд, получил 8 лет тюрьмы.
Проведет 5 лет за решеткой и террорист, который по заданию ФСБ планировал взрыв на Харьковводоканале. Продолжается следствие в отношении ряда других разоблаченных агентов спецслужб РФ и квазиреспублик.
Напомним, что экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни за госизмену.
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов