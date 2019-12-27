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В Кировоградской области прокуратура сообщила руководителю отделения и ведущему экономисту одного из отделений Ощадбанка о подозрении в присвоении вкладов пенсионеров и детей с инвалидностью.
Об этом сообщил пресс-центр Генпрокуратуры.
Следствие установило, что руководитель районного отделения, вероятно, в сговоре с ведущим экономистом в период с 2016 по 2018 годы присваивали средства клиентов банка путем проведения безосновательных операций, в том числе проводя безналичные переводы с депозитных счетов на подставные карточные счета по поддельным документам.
В результате схемы пострадало 72 человека, в большинстве – пенсионеры и дети с инвалидностью. Подозреваемые присвоили около 2,2 миллиона гривен средств вкладчиков.
Продолжается досудебное расследование.
Агентство Интерфакс-Украина, ссылаясь на пресс-службу Ощадбанка, сообщило, что внутренние службы банка самостоятельно выявили этот факт злоупотребления в результате проверок. Банк обратился с заявлением в правоохранительные органы и предоставил им подтверждающие документы.
— Банк в течение года активно сотрудничал со следствием и инициировал процесс завершения дела и передачи его в суд. Виновные сотрудники банка были сразу уволены с занимаемых должностей. Сейчас всем детям средства возвращены в полном объеме, по другим клиентам продолжается процесс возвращения, - сказано в комментарии пресс-центра.
Напомним, что в Николаевской области работница «Ощадбанка» мошенническим путем завладела деньгами учреждения в размер 47 тысяч гривен.
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В Кировоградской области прокуратура сообщила руководителю отделения и ведущему экономисту одного из отделений Ощадбанка о подозрении в присвоении вкладов пенсионеров и детей с инвалидностью.
Об этом сообщил пресс-центр Генпрокуратуры.
Следствие установило, что руководитель районного отделения, вероятно, в сговоре с ведущим экономистом в период с 2016 по 2018 годы присваивали средства клиентов банка путем проведения безосновательных операций, в том числе проводя безналичные переводы с депозитных счетов на подставные карточные счета по поддельным документам.
В результате схемы пострадало 72 человека, в большинстве – пенсионеры и дети с инвалидностью. Подозреваемые присвоили около 2,2 миллиона гривен средств вкладчиков.
Продолжается досудебное расследование.
Агентство Интерфакс-Украина, ссылаясь на пресс-службу Ощадбанка, сообщило, что внутренние службы банка самостоятельно выявили этот факт злоупотребления в результате проверок. Банк обратился с заявлением в правоохранительные органы и предоставил им подтверждающие документы.
— Банк в течение года активно сотрудничал со следствием и инициировал процесс завершения дела и передачи его в суд. Виновные сотрудники банка были сразу уволены с занимаемых должностей. Сейчас всем детям средства возвращены в полном объеме, по другим клиентам продолжается процесс возвращения, - сказано в комментарии пресс-центра.
Напомним, что в Николаевской области работница «Ощадбанка» мошенническим путем завладела деньгами учреждения в размер 47 тысяч гривен.
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов