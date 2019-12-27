В Кировоградской области прокуратура сообщила руководителю отделения и ведущему экономисту одного из отделений Ощадбанка о подозрении в присвоении вкладов пенсионеров и детей с инвалидностью.

Об этом сообщил пресс-центр Генпрокуратуры.

Следствие установило, что руководитель районного отделения, вероятно, в сговоре с ведущим экономистом в период с 2016 по 2018 годы присваивали средства клиентов банка путем проведения безосновательных операций, в том числе проводя безналичные переводы с депозитных счетов на подставные карточные счета по поддельным документам.

В результате схемы пострадало 72 человека, в большинстве – пенсионеры и дети с инвалидностью. Подозреваемые присвоили около 2,2 миллиона гривен средств вкладчиков.

Продолжается досудебное расследование.

Агентство Интерфакс-Украина, ссылаясь на пресс-службу Ощадбанка, сообщило, что внутренние службы банка самостоятельно выявили этот факт злоупотребления в результате проверок. Банк обратился с заявлением в правоохранительные органы и предоставил им подтверждающие документы.

— Банк в течение года активно сотрудничал со следствием и инициировал процесс завершения дела и передачи его в суд. Виновные сотрудники банка были сразу уволены с занимаемых должностей. Сейчас всем детям средства возвращены в полном объеме, по другим клиентам продолжается процесс возвращения, - сказано в комментарии пресс-центра.

Напомним, что в Николаевской области работница «Ощадбанка» мошенническим путем завладела деньгами учреждения в размер 47 тысяч гривен.