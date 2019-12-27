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Служба безопасности Украины (СБУ) в 2019 году разоблачила шестерых шпионов, которые работали под прикрытием дипломатических представительств.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
СБУ отмечает, что эти лица стали в Украине персонами нон грата. В частности, во Львовской области разоблачен российский консул-советник, который собирал информацию о состоянии Вооруженных сил Украины.
По данным СБУ, он готовил представителей нацменьшинств к акции по дискредитации Украины на международной арене.
Также правоохранители блокировали коррупционные злоупотребления в сфере военно-технического сотрудничества на общую сумму более 110 млн долларов. Кроме того, СБУ предупредила переправки за границу, в частности в РФ, комплектующих для военной авиации.
Напомним, что контрразведка СБУ пресекла деятельность международной группировки, которая обеспечивала финансирование незаконных операций по приобретению в Украине товаров военного назначения для реализации в Иране.
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Служба безопасности Украины (СБУ) в 2019 году разоблачила шестерых шпионов, которые работали под прикрытием дипломатических представительств.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
СБУ отмечает, что эти лица стали в Украине персонами нон грата. В частности, во Львовской области разоблачен российский консул-советник, который собирал информацию о состоянии Вооруженных сил Украины.
По данным СБУ, он готовил представителей нацменьшинств к акции по дискредитации Украины на международной арене.
Также правоохранители блокировали коррупционные злоупотребления в сфере военно-технического сотрудничества на общую сумму более 110 млн долларов. Кроме того, СБУ предупредила переправки за границу, в частности в РФ, комплектующих для военной авиации.
Напомним, что контрразведка СБУ пресекла деятельность международной группировки, которая обеспечивала финансирование незаконных операций по приобретению в Украине товаров военного назначения для реализации в Иране.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов