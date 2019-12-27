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На Николаевщине будут судить 29-летнюю жительницу села Веселиново, которая 9 ноября этого года в селе Мартыновское Вознесенского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения на «ВАЗе» сбила 28-летнего пешехода, который от полученных травм погиб на месте.
Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.
После совершения преступления она покинула место происшествия, но в этот же день её задержали и сообщили о подозрении по части 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
Ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня, 27 декабря, обвинительный акт был направлен в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении водителя, по вине которого погибли пять человек, в том числе двое детей.
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На Николаевщине будут судить 29-летнюю жительницу села Веселиново, которая 9 ноября этого года в селе Мартыновское Вознесенского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения на «ВАЗе» сбила 28-летнего пешехода, который от полученных травм погиб на месте.
Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.
После совершения преступления она покинула место происшествия, но в этот же день её задержали и сообщили о подозрении по части 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
Ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня, 27 декабря, обвинительный акт был направлен в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении водителя, по вине которого погибли пять человек, в том числе двое детей.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов