На Николаевщине будут судить 29-летнюю жительницу села Веселиново, которая 9 ноября этого года в селе Мартыновское Вознесенского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения на «ВАЗе» сбила 28-летнего пешехода, который от полученных травм погиб на месте.

Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.

После совершения преступления она покинула место происшествия, но в этот же день её задержали и сообщили о подозрении по части 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня, 27 декабря, обвинительный акт был направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении водителя, по вине которого погибли пять человек, в том числе двое детей.