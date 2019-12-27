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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в России не оказывают медицинскую помощь незаконно заключенным крымским татарам.
Об этом сообщают Буквы.
По словам Денисовой, администрация изолятора не предоставляет необходимую медицинскую помощь, более того, военный суд Ростова-на-Дону отказал в медицинской помощи Серверу Зекирьяеву и Тимуру Ибрагимову.
— Тимур Ибрагимов – инвалид III группы – у него отсутствует один глаз. Сервер Зекирьяев имеет хронический остеохондроз, радикулит, почечную недостаточность и гипертонию. Кроме того, сейчас, Сервер жалуется воспалением лимфатических узлов на шее и проблемы с сосудами на ногах, – пишет Людмила Денисова.
Напомним, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что для четверых бывших политзаключенных из аннексированного Крыма государство купит жилье.
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в России не оказывают медицинскую помощь незаконно заключенным крымским татарам.
Об этом сообщают Буквы.
По словам Денисовой, администрация изолятора не предоставляет необходимую медицинскую помощь, более того, военный суд Ростова-на-Дону отказал в медицинской помощи Серверу Зекирьяеву и Тимуру Ибрагимову.
— Тимур Ибрагимов – инвалид III группы – у него отсутствует один глаз. Сервер Зекирьяев имеет хронический остеохондроз, радикулит, почечную недостаточность и гипертонию. Кроме того, сейчас, Сервер жалуется воспалением лимфатических узлов на шее и проблемы с сосудами на ногах, – пишет Людмила Денисова.
Напомним, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что для четверых бывших политзаключенных из аннексированного Крыма государство купит жилье.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов