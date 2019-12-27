Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в России не оказывают медицинскую помощь незаконно заключенным крымским татарам.

Об этом сообщают Буквы.

По словам Денисовой, администрация изолятора не предоставляет необходимую медицинскую помощь, более того, военный суд Ростова-на-Дону отказал в медицинской помощи Серверу Зекирьяеву и Тимуру Ибрагимову.

— Тимур Ибрагимов – инвалид III группы – у него отсутствует один глаз. Сервер Зекирьяев имеет хронический остеохондроз, радикулит, почечную недостаточность и гипертонию. Кроме того, сейчас, Сервер жалуется воспалением лимфатических узлов на шее и проблемы с сосудами на ногах, – пишет Людмила Денисова.

Напомним, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что для четверых бывших политзаключенных из аннексированного Крыма государство купит жилье.