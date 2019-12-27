В Харькове изготовляли и сбывали алкоголь без обязательной уплаты акцизного налога. Так, было изъято около 20 тысяч бутылок.

Об этом сообщает УНН.

— Органами прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в двух уголовных производствах по части 2 статьи 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), - сказано в сообщении.

Так, прокуратурой области совместно с ГУ ГФС в области во время досудебного расследования одного из уголовных производств обнаружено и изъято около 20 тысяч бутылок незаконно изготовленных промышленным способом алкогольных напитков в месте массового хранения с целью сбыта жителями города Харькова. Они реализовывались по ценам ниже, чем минимальная розничная цена, установленная государством, с поддельными марками акцизного налога, без обязательной уплаты акцизного налога.

Кроме того, изъято около 40 тетрапаков суррогатного алкоголя и других веществ, используемых для незаконного изготовления алкогольных напитков.

Изъятая продукция направлена для проведения экспертных исследований, после получения которых будет решение вопроса о сообщении вышеуказанным лицам о подозрении по части 2 статьи 204 УК Украины.

Во время досудебного расследования еще одного уголовного производства в Харькове обнаружен незаконный разлив спирта и грузовой автомобиль, в кузове которого находилось 12 тонн жидкости.

Также проведен осмотр помещения, в котором обнаружено и изъято кустарно изготовленную жидкость, похожую на водку, жидкость, похожую на спирт и оборудование.

Сейчас в суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятые вещи и предметы. За совершение указанных действий наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.

Напомним, что Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект, которым отменила государственную монополию на производство спирта.