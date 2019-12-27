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В Николаеве вчера, 26 декабря, администрация торгового-развлекательного центра «33 квадратных метра», который расположен на улице Космонавтов, не пустила работников службы по чрезвычайным ситуациям для проверки пожарной безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Отмечается, что работники службы пришли в ТРЦ для внеплановой проверки пожарной безопасности в развлекательном центре «33 квадратных метра» на улице Космонавтов, 81. О проведении проверки администрацию центра предупредили заранее, однако во время прибытия сотрудников представители объекта так и не пришли. Без администрации ТРЦ спасатели не смогли провести проверку здания.
— Согласно поручению премьер-министра, проводятся внеплановые проверки объектов с массовым скоплением людей. Было запланировано провести проверку ТРЦ «33 квадратных метра». 26 декабря, прибыв на место проведения проверки, должностных лиц не было. Из-за этого была вызвана полиция, - рассказал главный инспектор Ингульского районного отдела ГСЧС Максим Коваленко.
Сотрудники ГСЧС составили акт о невозможности провести государственный надзор. На место происшествия вызвали полицию, которая зафиксировала факт препятствования действиям работников службы по чрезвычайным ситуациям.
Людей призывают быть бдительными во время посещения торгово-развлекательном центре «33 квадратных метра», так как состояние его пожарной и техногенной безопасности неизвестно. Отмечается, что в прошлые годы на этом объекте уже были зарегистрированы чрезвычайные случаи: во время одного из них пострадал человек, а во время другого пришлось эвакуировать всех посетителей центра.
Как следует из видео, ГСЧС обратилась к администрации ТРЦ с просьбой допустить сотрудников службы к запланированной проверке пожарной безопасности в период с 26 по 27 декабря.
Напомним, что 5 ноября в Николаеве, в торговом центре «33 квадратных метра», расположенном на улице Космонавтов в Николаеве, произошел пожар: людей эвакуировали.
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В Николаеве вчера, 26 декабря, администрация торгового-развлекательного центра «33 квадратных метра», который расположен на улице Космонавтов, не пустила работников службы по чрезвычайным ситуациям для проверки пожарной безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Отмечается, что работники службы пришли в ТРЦ для внеплановой проверки пожарной безопасности в развлекательном центре «33 квадратных метра» на улице Космонавтов, 81. О проведении проверки администрацию центра предупредили заранее, однако во время прибытия сотрудников представители объекта так и не пришли. Без администрации ТРЦ спасатели не смогли провести проверку здания.
— Согласно поручению премьер-министра, проводятся внеплановые проверки объектов с массовым скоплением людей. Было запланировано провести проверку ТРЦ «33 квадратных метра». 26 декабря, прибыв на место проведения проверки, должностных лиц не было. Из-за этого была вызвана полиция, - рассказал главный инспектор Ингульского районного отдела ГСЧС Максим Коваленко.
Сотрудники ГСЧС составили акт о невозможности провести государственный надзор. На место происшествия вызвали полицию, которая зафиксировала факт препятствования действиям работников службы по чрезвычайным ситуациям.
Людей призывают быть бдительными во время посещения торгово-развлекательном центре «33 квадратных метра», так как состояние его пожарной и техногенной безопасности неизвестно. Отмечается, что в прошлые годы на этом объекте уже были зарегистрированы чрезвычайные случаи: во время одного из них пострадал человек, а во время другого пришлось эвакуировать всех посетителей центра.
Как следует из видео, ГСЧС обратилась к администрации ТРЦ с просьбой допустить сотрудников службы к запланированной проверке пожарной безопасности в период с 26 по 27 декабря.
Напомним, что 5 ноября в Николаеве, в торговом центре «33 квадратных метра», расположенном на улице Космонавтов в Николаеве, произошел пожар: людей эвакуировали.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов