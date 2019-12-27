Киевские оперативники задержали преступную группировку, которая в Николаеве совершила разбойное нападение на местную жительницу.

В организации вооруженного нападения на женщину обоснованно подозревается ее бывший сожитель. Вместе с тремя подельниками он взял потерпевшую в заложники и потребовал от ее родственников деньги. Начато досудебное расследование.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В Днепровское управление полиции обратился местный житель с заявлением о разбойном нападении на его тещу, которая живет в городе Николаев. Заявитель пояснил, что 54-летняя женщина позвонила и рассказала о том, что в ее квартиру ворвались четверо неизвестных, где под угрозой ножа и оружия завладели личными вещами. Далее мужчины посадили потерпевшую в автомобиль и повезли в столицу, где родственники должны были заплатить денежное вознаграждение за сохранение ее жизни.

Начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин рассказал, что после получения сообщения о преступлении на поиски и задержание злоумышленников ориентировали весь личный состав Николаевской области и столичной полиции:

«Мы установили, что злоумышленники заранее подготовили место в Киеве, где прятать потерпевшую. Однако мы своевременно получили оперативную информацию и уже ждали правонарушителей: авто «Опель Виваро», которым передвигались злоумышленники с заложницей внутри, задержали на улице Сосницкий. При осмотре транспортного средства мы обнаружили и изъяли из салона предмет, похожий на нож, и часть денег потерпевшей».

Четырех фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались жители Николаева в возрасте от 38 до 54 лет. Организатором нападения оказался 53-летний бывший сожитель потерпевшей.

«Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 187 Уголовного кодекса Украины, это — разбойное нападение. Кроме того, Главное управление Национальной полиции в Николаевской области начало уголовное производство по статье 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества», — добавил Александр Кузьмин.

Напомним, в Николаеве 23 октября спецназ полиции и спецподразделение СБУ «Альфа» задержали группу лиц, которые могут быть причастны к вымогательству у местного бизнесмена.