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В ходе следственных действий полицейские установили, что после домашних родов женщина выбросила живого младенца в мусорник в собственном дворе.
Мальчика нашли старшие дети злоумышленницы, и начали показывать его тело соседским мальчишкам. Те рассказали родителям, которые и обратились в полицию.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
23 декабря около 17:30 в полицию поступило сообщение, что в микрорайонеРакетное Урочище на территории одного из домов дети нашли тело младенца. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, обследовала указанное заявителями место, но тела ребенка не обнаружили.
В ходе общения с владелицей дома полицейским стало известно, что недавно женщина была беременной и, по ее утверждениям, родила мертвого мальчика. В одной из комнат дома правоохранители обнаружили тело младенца.
Эксперт, осмотрев новорожденного, пришел к выводу, что на теле ребенка отсутствуют признаки насильственной смерти, а для установления окончательной причины смерти была назначена экспертиза.
42-летняя роженица уже имеет четверо детей, младшие из которых живут вместе с ней, и, по ее словам, на учете по беременности она не находилась и рожала дома сама.
24 декабря эксперты установили, что новорожденный умер в результате переохлаждения. По данному факту следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство малолетнего ребенка», что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.
По согласованию с николаевской местной прокуратурой №1, правоохранители объявили женщине о подозрении в совершении преступления. Сегодня Центральный районный суд Николаева злоумышленницы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, во Львовской области женщина родила младенца и бросила его на территории кондитерского цеха, в котором работает.
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В ходе следственных действий полицейские установили, что после домашних родов женщина выбросила живого младенца в мусорник в собственном дворе.
Мальчика нашли старшие дети злоумышленницы, и начали показывать его тело соседским мальчишкам. Те рассказали родителям, которые и обратились в полицию.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
23 декабря около 17:30 в полицию поступило сообщение, что в микрорайонеРакетное Урочище на территории одного из домов дети нашли тело младенца. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, обследовала указанное заявителями место, но тела ребенка не обнаружили.
В ходе общения с владелицей дома полицейским стало известно, что недавно женщина была беременной и, по ее утверждениям, родила мертвого мальчика. В одной из комнат дома правоохранители обнаружили тело младенца.
Эксперт, осмотрев новорожденного, пришел к выводу, что на теле ребенка отсутствуют признаки насильственной смерти, а для установления окончательной причины смерти была назначена экспертиза.
42-летняя роженица уже имеет четверо детей, младшие из которых живут вместе с ней, и, по ее словам, на учете по беременности она не находилась и рожала дома сама.
24 декабря эксперты установили, что новорожденный умер в результате переохлаждения. По данному факту следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство малолетнего ребенка», что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.
По согласованию с николаевской местной прокуратурой №1, правоохранители объявили женщине о подозрении в совершении преступления. Сегодня Центральный районный суд Николаева злоумышленницы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, во Львовской области женщина родила младенца и бросила его на территории кондитерского цеха, в котором работает.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов