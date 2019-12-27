В ходе следственных действий полицейские установили, что после домашних родов женщина выбросила живого младенца в мусорник в собственном дворе.

Мальчика нашли старшие дети злоумышленницы, и начали показывать его тело соседским мальчишкам. Те рассказали родителям, которые и обратились в полицию.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

23 декабря около 17:30 в полицию поступило сообщение, что в микрорайонеРакетное Урочище на территории одного из домов дети нашли тело младенца. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, обследовала указанное заявителями место, но тела ребенка не обнаружили.

В ходе общения с владелицей дома полицейским стало известно, что недавно женщина была беременной и, по ее утверждениям, родила мертвого мальчика. В одной из комнат дома правоохранители обнаружили тело младенца.

Эксперт, осмотрев новорожденного, пришел к выводу, что на теле ребенка отсутствуют признаки насильственной смерти, а для установления окончательной причины смерти была назначена экспертиза.

42-летняя роженица уже имеет четверо детей, младшие из которых живут вместе с ней, и, по ее словам, на учете по беременности она не находилась и рожала дома сама.

24 декабря эксперты установили, что новорожденный умер в результате переохлаждения. По данному факту следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство малолетнего ребенка», что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

По согласованию с николаевской местной прокуратурой №1, правоохранители объявили женщине о подозрении в совершении преступления. Сегодня Центральный районный суд Николаева злоумышленницы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, во Львовской области женщина родила младенца и бросила его на территории кондитерского цеха, в котором работает.