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Вчера вечером, 27 декабря, в Новом Буге водитель «Toyota Prado» сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.
С места ДТП девочку увезли в больницу.
Происшествие квалифицировали по признакам части 1 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
В случае, если вина водителя будет доказана, ему грозит штраф либо лишение свободы на срок до трех лет, а также лишение водительских прав на три года.
Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначен ряд экспертиз.
Продолжаются следственные мероприятия.
Напомним, 26 декабря, на трассе Н-24 «Благовещенское-Николаев» в Арбузинском районе произошло лобовое столкновение автомобиля «LADA» и внедорожника «Volkswagen Touareg», в результате которого один человек погиб.
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Вчера вечером, 27 декабря, в Новом Буге водитель «Toyota Prado» сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.
С места ДТП девочку увезли в больницу.
Происшествие квалифицировали по признакам части 1 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
В случае, если вина водителя будет доказана, ему грозит штраф либо лишение свободы на срок до трех лет, а также лишение водительских прав на три года.
Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначен ряд экспертиз.
Продолжаются следственные мероприятия.
Напомним, 26 декабря, на трассе Н-24 «Благовещенское-Николаев» в Арбузинском районе произошло лобовое столкновение автомобиля «LADA» и внедорожника «Volkswagen Touareg», в результате которого один человек погиб.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов