Вчера вечером, 27 декабря, в Новом Буге водитель «Toyota Prado» сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

С места ДТП девочку увезли в больницу.

Происшествие квалифицировали по признакам части 1 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

В случае, если вина водителя будет доказана, ему грозит штраф либо лишение свободы на срок до трех лет, а также лишение водительских прав на три года.

Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначен ряд экспертиз.

Продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, 26 декабря, на трассе Н-24 «Благовещенское-Николаев» в Арбузинском районе произошло лобовое столкновение автомобиля «LADA» и внедорожника «Volkswagen Touareg», в результате которого один человек погиб.