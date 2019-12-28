В Афганистане за последнее десятилетие были убиты и ранены более 100 тысяч мирных жителей.

Об этом заявил специальный представитель ООН в Афганистане Тадамичи Ямамото, сообщает сайт организации.

Он уточнил, что речь идет о времени, когда Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) начала систематическое документирование жертв среди гражданского населения этой страны.

Он призвал все заинтересованные стороны «к поиску путей для незамедлительного прекращения насилия и достижения мира в Афганистане».

Напомним, в Сирии жертвами российских авиарейдов, начатых четыре года назад, стали почти 8,5 тысяч мирных жителей.