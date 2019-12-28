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В Афганистане за последнее десятилетие были убиты и ранены более 100 тысяч мирных жителей.
Об этом заявил специальный представитель ООН в Афганистане Тадамичи Ямамото, сообщает сайт организации.
Он уточнил, что речь идет о времени, когда Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) начала систематическое документирование жертв среди гражданского населения этой страны.
Он призвал все заинтересованные стороны «к поиску путей для незамедлительного прекращения насилия и достижения мира в Афганистане».
Напомним, в Сирии жертвами российских авиарейдов, начатых четыре года назад, стали почти 8,5 тысяч мирных жителей.
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В Афганистане за последнее десятилетие были убиты и ранены более 100 тысяч мирных жителей.
Об этом заявил специальный представитель ООН в Афганистане Тадамичи Ямамото, сообщает сайт организации.
Он уточнил, что речь идет о времени, когда Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) начала систематическое документирование жертв среди гражданского населения этой страны.
Он призвал все заинтересованные стороны «к поиску путей для незамедлительного прекращения насилия и достижения мира в Афганистане».
Напомним, в Сирии жертвами российских авиарейдов, начатых четыре года назад, стали почти 8,5 тысяч мирных жителей.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
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|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов