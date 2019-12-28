Правоохранители в Харькове задержали подозреваемого в поджоге двери здания областной госадминистрации.

Об этом в Facebook информирует полиция Харьковской области.

— Информация о том, что произошло возгорание входной двери ХОГА поступила в полицию 27 декабря в 23.20. Пожар был ликвидирован собственными силами до приезда ГСЧС. По предварительным данным, огнем повреждено около 2 кв. м полотна двери. Пострадавших нет, - говорится в сообщении.

Как отмечается, за совершение этого правонарушения задержали гражданина 1972 года рождения.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 УК (хулиганство). Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, Харьковскую областную государственную администрацию возглавил бывший народный депутат от «Слуги народа» Алексей Кучер.