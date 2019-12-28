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Правоохранители в Харькове задержали подозреваемого в поджоге двери здания областной госадминистрации.
Об этом в Facebook информирует полиция Харьковской области.
— Информация о том, что произошло возгорание входной двери ХОГА поступила в полицию 27 декабря в 23.20. Пожар был ликвидирован собственными силами до приезда ГСЧС. По предварительным данным, огнем повреждено около 2 кв. м полотна двери. Пострадавших нет, - говорится в сообщении.
Как отмечается, за совершение этого правонарушения задержали гражданина 1972 года рождения.
Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 УК (хулиганство). Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Напомним, Харьковскую областную государственную администрацию возглавил бывший народный депутат от «Слуги народа» Алексей Кучер.
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Правоохранители в Харькове задержали подозреваемого в поджоге двери здания областной госадминистрации.
Об этом в Facebook информирует полиция Харьковской области.
— Информация о том, что произошло возгорание входной двери ХОГА поступила в полицию 27 декабря в 23.20. Пожар был ликвидирован собственными силами до приезда ГСЧС. По предварительным данным, огнем повреждено около 2 кв. м полотна двери. Пострадавших нет, - говорится в сообщении.
Как отмечается, за совершение этого правонарушения задержали гражданина 1972 года рождения.
Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 УК (хулиганство). Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Напомним, Харьковскую областную государственную администрацию возглавил бывший народный депутат от «Слуги народа» Алексей Кучер.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов