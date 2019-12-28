Вчера вечером, около 18:35 в микрорайоне Соляные произошло возгорание автомобиля «Skoda Octavia», принадлежащего тренеру спортивного клуб смешанных единоборств (ММА), который находится недалеко от НУК адмирала Макарова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Николаевской области.

Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар, а правоохранители изъяли фрагмент горения автомобиля для проведения экспертизы, чтобы выявить причину возгорания.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, к тушению пожара привлекли 3 единицы техники и 11 человек личного состава. Огнем был охвачен моторный отсек автомобиля.

Инцидент квалифицирован по части 2 статьи 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет.

Проводится расследование, в ходе которого полицейские будут устанавливать причины пожара, а также лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения.