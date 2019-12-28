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Вчера вечером, около 18:35 в микрорайоне Соляные произошло возгорание автомобиля «Skoda Octavia», принадлежащего тренеру спортивного клуб смешанных единоборств (ММА), который находится недалеко от НУК адмирала Макарова.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Николаевской области.
Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар, а правоохранители изъяли фрагмент горения автомобиля для проведения экспертизы, чтобы выявить причину возгорания.
Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, к тушению пожара привлекли 3 единицы техники и 11 человек личного состава. Огнем был охвачен моторный отсек автомобиля.
Инцидент квалифицирован по части 2 статьи 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет.
Проводится расследование, в ходе которого полицейские будут устанавливать причины пожара, а также лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения.
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Вчера вечером, около 18:35 в микрорайоне Соляные произошло возгорание автомобиля «Skoda Octavia», принадлежащего тренеру спортивного клуб смешанных единоборств (ММА), который находится недалеко от НУК адмирала Макарова.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Николаевской области.
Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар, а правоохранители изъяли фрагмент горения автомобиля для проведения экспертизы, чтобы выявить причину возгорания.
Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, к тушению пожара привлекли 3 единицы техники и 11 человек личного состава. Огнем был охвачен моторный отсек автомобиля.
Инцидент квалифицирован по части 2 статьи 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет.
Проводится расследование, в ходе которого полицейские будут устанавливать причины пожара, а также лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов