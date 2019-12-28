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В столице Сомали Могадишо взорвался заминированный автомобиль, в результате теракта погибли десятки человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Сообщается, что теракт произошел в людном месте. По данным радиостанции Dalsan, жертвами взрыва стали 50 человек. В то же время член федерального парламента Абдуразак Мухаммед уточнил, что число погибших составляет более 90 человек. Также сообщается, что среди погибших 17 полицейских, 73 гражданских и четыре иностранца.
На данный момент ни одна из действующих в регионе террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.
Напомним, что 11 декабря террористы ворвались в отель в Сомали: есть погибшие и раненые.
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В столице Сомали Могадишо взорвался заминированный автомобиль, в результате теракта погибли десятки человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Сообщается, что теракт произошел в людном месте. По данным радиостанции Dalsan, жертвами взрыва стали 50 человек. В то же время член федерального парламента Абдуразак Мухаммед уточнил, что число погибших составляет более 90 человек. Также сообщается, что среди погибших 17 полицейских, 73 гражданских и четыре иностранца.
На данный момент ни одна из действующих в регионе террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.
Напомним, что 11 декабря террористы ворвались в отель в Сомали: есть погибшие и раненые.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов