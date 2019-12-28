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В Киевской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве его 4-летнего сына.
Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
— Едва живого избитого мальчика обнаружил прохожий на одной из улиц села Большая Ольшанка и вызвал скорую помощь. Малолетнего мальчика в тяжелом состоянии с многочисленными травмами тела в виде перелома правой руки, левой ноги, перелом ребер, перелом костей черепа доставили в реанимационное отделение. Однако медикам не удалось спасти его жизнь и от полученных травм 4-летний ребенок умер, – говорится в сообщении.
Отмечается, что при проведении неотложного обыска по месту жительства отца ребенка работники полиции обнаружили и изъяли одежду, обувь со следами бурого цвета, похожие на кровь.
По подозрению в нанесении смертельных побоев мальчику полицейские задержали его отца, 44-летнего мужчину. Однако он объяснить работникам полиции ничего не смог. Утверждает, что ничего не помнит, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови на момент задержания злоумышленника составил 1,57 промилле.
По данному факту открыто уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному мужчине.
Напомним, в ходе следственных действий полицейские установили, что после домашних родов женщина выбросила живого младенца в мусорник в собственном дворе.
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В Киевской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве его 4-летнего сына.
Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
— Едва живого избитого мальчика обнаружил прохожий на одной из улиц села Большая Ольшанка и вызвал скорую помощь. Малолетнего мальчика в тяжелом состоянии с многочисленными травмами тела в виде перелома правой руки, левой ноги, перелом ребер, перелом костей черепа доставили в реанимационное отделение. Однако медикам не удалось спасти его жизнь и от полученных травм 4-летний ребенок умер, – говорится в сообщении.
Отмечается, что при проведении неотложного обыска по месту жительства отца ребенка работники полиции обнаружили и изъяли одежду, обувь со следами бурого цвета, похожие на кровь.
По подозрению в нанесении смертельных побоев мальчику полицейские задержали его отца, 44-летнего мужчину. Однако он объяснить работникам полиции ничего не смог. Утверждает, что ничего не помнит, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови на момент задержания злоумышленника составил 1,57 промилле.
По данному факту открыто уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному мужчине.
Напомним, в ходе следственных действий полицейские установили, что после домашних родов женщина выбросила живого младенца в мусорник в собственном дворе.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов