Вчера, 27 декабря, Николаевский апелляционный суд отменил меру пресечения 32-летнему адвокату, которого подозревают в присвоении квартиры умерших.

Об этом сообщает в пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Отмечается, что ранее суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 630 тысяч 600 гривен. Вчера судьи удовлетворил апелляционную жалобу адвоката подозреваемого и не избрали другой меры пресечения.

Установлено, что мужчина использовал заведомо поддельные постановления районных судов о признании права собственности на квартиры граждан другим людям. В дальнейшем нотариус перерегистрировал на третьих лиц жилье, которое затем было реализовано.

Общая стоимость квартир составляет почти 1 миллион гривен.

Напомним, что в четверг, 12 декабря, прокуратура Николаевской области сообщила адвокату, который незаконно присвоил две квартиры, о подозрении в совершении еще одного аналогичного преступления.