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Вчера, 27 декабря, Николаевский апелляционный суд отменил меру пресечения 32-летнему адвокату, которого подозревают в присвоении квартиры умерших.
Об этом сообщает в пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
Отмечается, что ранее суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 630 тысяч 600 гривен. Вчера судьи удовлетворил апелляционную жалобу адвоката подозреваемого и не избрали другой меры пресечения.
Установлено, что мужчина использовал заведомо поддельные постановления районных судов о признании права собственности на квартиры граждан другим людям. В дальнейшем нотариус перерегистрировал на третьих лиц жилье, которое затем было реализовано.
Общая стоимость квартир составляет почти 1 миллион гривен.
Напомним, что в четверг, 12 декабря, прокуратура Николаевской области сообщила адвокату, который незаконно присвоил две квартиры, о подозрении в совершении еще одного аналогичного преступления.
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Вчера, 27 декабря, Николаевский апелляционный суд отменил меру пресечения 32-летнему адвокату, которого подозревают в присвоении квартиры умерших.
Об этом сообщает в пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
Отмечается, что ранее суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 630 тысяч 600 гривен. Вчера судьи удовлетворил апелляционную жалобу адвоката подозреваемого и не избрали другой меры пресечения.
Установлено, что мужчина использовал заведомо поддельные постановления районных судов о признании права собственности на квартиры граждан другим людям. В дальнейшем нотариус перерегистрировал на третьих лиц жилье, которое затем было реализовано.
Общая стоимость квартир составляет почти 1 миллион гривен.
Напомним, что в четверг, 12 декабря, прокуратура Николаевской области сообщила адвокату, который незаконно присвоил две квартиры, о подозрении в совершении еще одного аналогичного преступления.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов