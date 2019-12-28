Турция запустит газопровод TurkStream («Турецкий поток») в следующем месяце, заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов 27 декабря.

Об этом сообщает Европейская правда.

— Мы запустим TurkStream 8 января. Мы будем незаменимыми на международных рынках природного газа с газопроводами, идущими как с востока, так и с севера, - заявил Фатих Донмез, ссылаясь на запуск Трансанатолийского газопровода (TANAP) в ЕС 30 ноября.