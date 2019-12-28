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Турция запустит газопровод TurkStream («Турецкий поток») в следующем месяце, заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов 27 декабря.
Об этом сообщает Европейская правда.
— Мы запустим TurkStream 8 января. Мы будем незаменимыми на международных рынках природного газа с газопроводами, идущими как с востока, так и с севера, - заявил Фатих Донмез, ссылаясь на запуск Трансанатолийского газопровода (TANAP) в ЕС 30 ноября.
Трубопровод природного газа «Турецкий поток» имеет общую мощность 31,5 миллиарда кубических метров, из которых первая линия обеспечит турецким потребителям мощность 15,75 миллиарда кубометров российского газа.
Вторая линия будет поставлять еще 15,75 миллиарда кубометров газа в Европу через Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию.
«Турецкий поток» - международный проект газопровода, который планируется проложить по дну Черного моря из Анапского района России в Турцию. Далее на границе Турции и Греции предполагалось строительство газового хаба, через который газ направлялся бы в европейские страны.
Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова ответить США зеркальными санкциями.
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Турция запустит газопровод TurkStream («Турецкий поток») в следующем месяце, заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов 27 декабря.
Об этом сообщает Европейская правда.
— Мы запустим TurkStream 8 января. Мы будем незаменимыми на международных рынках природного газа с газопроводами, идущими как с востока, так и с севера, - заявил Фатих Донмез, ссылаясь на запуск Трансанатолийского газопровода (TANAP) в ЕС 30 ноября.
Трубопровод природного газа «Турецкий поток» имеет общую мощность 31,5 миллиарда кубических метров, из которых первая линия обеспечит турецким потребителям мощность 15,75 миллиарда кубометров российского газа.
Вторая линия будет поставлять еще 15,75 миллиарда кубометров газа в Европу через Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию.
«Турецкий поток» - международный проект газопровода, который планируется проложить по дну Черного моря из Анапского района России в Турцию. Далее на границе Турции и Греции предполагалось строительство газового хаба, через который газ направлялся бы в европейские страны.
Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова ответить США зеркальными санкциями.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов