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В субботу, 28 декабря, правоохранители пришли с обыском в Департамент ЖКХ Николаевского городского совета.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
По словам мэра, обыски проходят по решению одного из судов города Николаева в рамках уголовного дела касающегося работы департамента с подрядными организациями в 2017-2018 годах.
— Только что мне сообщили, что в Департаменте ЖКХ Николаевского горсовета проходят обыски, касающиеся работы департамента с подрядными организациями в 2017-2018 годах. Обыски проходят по постановлению суда. Я, как мэр города, говорил, что городская власть будет идти навстречу следствию и предоставит все необходимые материалы для полноценного их изучения правоохранительными органами. Нам нечего скрывать. Как меня проинформировало руководство департамента, все материалы по работе с конкретными подрядчиками за указанный период будут переданы следователям. Все подрядные организации, ненадлежащим образом выполнявшее свои обязательства перед городом, должны ответить за это перед законом, – сообщил Александр Сенкевич.
Напомним, 9 декабря сотрудники Управления СБУ и Главного управления нацполиции в Николаевской области провели обыски в Департаменте ЖКХ Николаевского горсовета из-за возможных хищений бюджетных денег при обрезке деревьев.
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В субботу, 28 декабря, правоохранители пришли с обыском в Департамент ЖКХ Николаевского городского совета.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
По словам мэра, обыски проходят по решению одного из судов города Николаева в рамках уголовного дела касающегося работы департамента с подрядными организациями в 2017-2018 годах.
— Только что мне сообщили, что в Департаменте ЖКХ Николаевского горсовета проходят обыски, касающиеся работы департамента с подрядными организациями в 2017-2018 годах. Обыски проходят по постановлению суда. Я, как мэр города, говорил, что городская власть будет идти навстречу следствию и предоставит все необходимые материалы для полноценного их изучения правоохранительными органами. Нам нечего скрывать. Как меня проинформировало руководство департамента, все материалы по работе с конкретными подрядчиками за указанный период будут переданы следователям. Все подрядные организации, ненадлежащим образом выполнявшее свои обязательства перед городом, должны ответить за это перед законом, – сообщил Александр Сенкевич.
Напомним, 9 декабря сотрудники Управления СБУ и Главного управления нацполиции в Николаевской области провели обыски в Департаменте ЖКХ Николаевского горсовета из-за возможных хищений бюджетных денег при обрезке деревьев.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов