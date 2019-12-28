В субботу, 28 декабря, правоохранители пришли с обыском в Департамент ЖКХ Николаевского городского совета.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

По словам мэра, обыски проходят по решению одного из судов города Николаева в рамках уголовного дела касающегося работы департамента с подрядными организациями в 2017-2018 годах.

— Только что мне сообщили, что в Департаменте ЖКХ Николаевского горсовета проходят обыски, касающиеся работы департамента с подрядными организациями в 2017-2018 годах. Обыски проходят по постановлению суда. Я, как мэр города, говорил, что городская власть будет идти навстречу следствию и предоставит все необходимые материалы для полноценного их изучения правоохранительными органами. Нам нечего скрывать. Как меня проинформировало руководство департамента, все материалы по работе с конкретными подрядчиками за указанный период будут переданы следователям. Все подрядные организации, ненадлежащим образом выполнявшее свои обязательства перед городом, должны ответить за это перед законом, – сообщил Александр Сенкевич.

Напомним, 9 декабря сотрудники Управления СБУ и Главного управления нацполиции в Николаевской области провели обыски в Департаменте ЖКХ Николаевского горсовета из-за возможных хищений бюджетных денег при обрезке деревьев.