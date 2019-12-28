На этой неделе в учреждение «Николаевский следственный изолятор» пытались передать осужденным сим-карты, дрожжи и какао в выпечке.

Об этом сообщает «Николаевский следственный изолятор» в Facebook.

При уходе посылок были обнаружены и изъяты две сим-карты в сдобе; сухие дрожжи весом 70 граммов в сдобе; смесь сухих дрожжей с какао общим весом 1 килограмм 360 граммов и смесь сухих дрожжей с сахаром общим весом 1 килограмм.

Запрещенные предметы были изъятиы, а также были составлены административные протоколы в соответствии с требованиями статьи 188 КУоАП.

Ранее сообщалось, что в «Николаевском следственном изоляторе» заключенному пытались передать мобильный телефон в коробке из-под чая.