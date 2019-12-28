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Служба безопасности Украины совместно с государственной налоговой инспекцией в Николаевской области прекратили работу незаконных заправок, которые торговали бензином и дизельным топливом в Новом Буге.
Об этом сообщает НикВести.
Отмечается, что на автозаправочных станциях, которые расположены в Новом Буге на улице Пархоменко 25 и на улице Гребенщикова 130 прошли обыски и сотрудники СБУ совместно с налоговой прекратили их работу.
Напомним, что ранее в Николаеве в рамках мероприятий по противодействию нелегальной деятельности автозаправочных станций сотрудниками Управления Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой прекращена деятельность очередной АЗС.
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Служба безопасности Украины совместно с государственной налоговой инспекцией в Николаевской области прекратили работу незаконных заправок, которые торговали бензином и дизельным топливом в Новом Буге.
Об этом сообщает НикВести.
Отмечается, что на автозаправочных станциях, которые расположены в Новом Буге на улице Пархоменко 25 и на улице Гребенщикова 130 прошли обыски и сотрудники СБУ совместно с налоговой прекратили их работу.
Напомним, что ранее в Николаеве в рамках мероприятий по противодействию нелегальной деятельности автозаправочных станций сотрудниками Управления Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой прекращена деятельность очередной АЗС.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов