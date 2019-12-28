Служба безопасности Украины совместно с государственной налоговой инспекцией в Николаевской области прекратили работу незаконных заправок, которые торговали бензином и дизельным топливом в Новом Буге.

Об этом сообщает НикВести.

Отмечается, что на автозаправочных станциях, которые расположены в Новом Буге на улице Пархоменко 25 и на улице Гребенщикова 130 прошли обыски и сотрудники СБУ совместно с налоговой прекратили их работу.

Напомним, что ранее в Николаеве в рамках мероприятий по противодействию нелегальной деятельности автозаправочных станций сотрудниками Управления Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой прекращена деятельность очередной АЗС.