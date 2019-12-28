Как сообщило BBC, данные людей были в свободном доступе в течение часа.

Также в перечень попала британская певица Оливии Ньютон-Джон, футболистка Джилл Скотт, ексгенпрокурор Элисон Сондерс и другие. В перечне указано, что Элтон Джон должен получить Орден за достижения в музыке, ведь в 1998 году певец уже стал британским рыцарем.

Так, на сайте опубликовали домашние адреса с номером дома проживания и почтовый индекс. Кроме артистов и спортсменов, в перечне были даны правоохранителей и военных.

В Кабмине извинились перед пострадавшими и пообещали расследовать, как такой инцидент мог произойти.

В Британии новогодние отличия присваивают со времен правления королевы Виктории в 19 веке. Этими наградами отмечают известных деятелей за их многолетнюю деятельность, внесла вклад в общенациональное развитие.