|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|07:37
|Заход солнца:
|16:09
|Температура завтра:
|+4 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:58
|Заход солнца:
|16:00
|Температура завтра:
|0 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.9 грн
|25 грн
|EUR
|26.5 грн
|27.9 грн
Британское правительство случайно опубликовало домашние адреса тысячи человек, в том числе Элтона Джона
Как сообщило BBC, данные людей были в свободном доступе в течение часа.
Также в перечень попала британская певица Оливии Ньютон-Джон, футболистка Джилл Скотт, ексгенпрокурор Элисон Сондерс и другие. В перечне указано, что Элтон Джон должен получить Орден за достижения в музыке, ведь в 1998 году певец уже стал британским рыцарем.
Так, на сайте опубликовали домашние адреса с номером дома проживания и почтовый индекс. Кроме артистов и спортсменов, в перечне были даны правоохранителей и военных.
В Кабмине извинились перед пострадавшими и пообещали расследовать, как такой инцидент мог произойти.
В Британии новогодние отличия присваивают со времен правления королевы Виктории в 19 веке. Этими наградами отмечают известных деятелей за их многолетнюю деятельность, внесла вклад в общенациональное развитие.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
Британское правительство случайно опубликовало домашние адреса тысячи человек, в том числе Элтона Джона
Как сообщило BBC, данные людей были в свободном доступе в течение часа.
Также в перечень попала британская певица Оливии Ньютон-Джон, футболистка Джилл Скотт, ексгенпрокурор Элисон Сондерс и другие. В перечне указано, что Элтон Джон должен получить Орден за достижения в музыке, ведь в 1998 году певец уже стал британским рыцарем.
Так, на сайте опубликовали домашние адреса с номером дома проживания и почтовый индекс. Кроме артистов и спортсменов, в перечне были даны правоохранителей и военных.
В Кабмине извинились перед пострадавшими и пообещали расследовать, как такой инцидент мог произойти.
В Британии новогодние отличия присваивают со времен правления королевы Виктории в 19 веке. Этими наградами отмечают известных деятелей за их многолетнюю деятельность, внесла вклад в общенациональное развитие.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов