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Киберполиция разоблачила хакерскую группу, которая на заказ взламывала удаленные серверова пользователей по всему миру.
Об этом сообщили в департаменте киберполиции Украины.
Сотрудники управления противодействия киберпреступности в Харьковской области установили всех участников этой группы. В ее составе были трое украинцев и один иностранец. Все они были известными участниками хакерских форумов и осуществляли заказ по взлому удаленных серверов, расположенных на территории Украины, Европы и США.
Киберполиции установила, что преступная группа действовала с 2014 года. Ее участники осуществляли bruteforce-атаки на частные предприятия и отдельных лиц. Для атак использовали специализированное программное обеспечение, которое эксплуатировало уязвимости серверов на базе ОС Windows.
Часть серверов они также использовали в собственных целях: создания бот-нетов для майнинга, DDOS-атак, установку программных командных центров для вирусов типа «stealer», превращение их в инструменты для проведения brute-force атак на новые сетевые узлы.
Кроме того, часть «сломанных» серверов сбывали другим хакерам, которые использовали приобретенную информацию для своих целей: вымогательство под предлогом шифрования данных, списание денег с банковских карточек, майнинг и тому подобное.
Таким образом им удалось вмешиваться в компьютерные сети граждан разных стран: Украины, России, США, Франции, Китая, Болгарии, Индии, Бразилии, Малайзии и стран северной Европы.
Преступные доходы хакеры получали на крипто- и электронные кошельки. Так, на нескольких их электронных кошельках было обнаружено почти 80 тысяч долларов.
Для координации действий всех членов международной хакерской группировки, общение и связь между ними происходила через скрытые мессенджеры.
У фигурантов изъята компьютерная техника дополнительные носители информации, черновые записи, мобильные телефоны и банковские карточки, которые использовались для совершения преступлений.
По результатам экспертиз компьютерной техники одному из участников уже объявлено о подозрении. Решается вопрос об объявлении подозрения другим участникам преступной группы.
Следователи готовят международно-правовое поручение в части фиксации цифровых следов преступлений за пределами Украины, документирования преступной роли и привлечения к уголовной ответственности иностранца, причастного к деятельности преступной группы.
Напомним, хакер из Днепропетровской области за полгода украл более миллиона гривен с банковских карт украинцев.
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Киберполиция разоблачила хакерскую группу, которая на заказ взламывала удаленные серверова пользователей по всему миру.
Об этом сообщили в департаменте киберполиции Украины.
Сотрудники управления противодействия киберпреступности в Харьковской области установили всех участников этой группы. В ее составе были трое украинцев и один иностранец. Все они были известными участниками хакерских форумов и осуществляли заказ по взлому удаленных серверов, расположенных на территории Украины, Европы и США.
Киберполиции установила, что преступная группа действовала с 2014 года. Ее участники осуществляли bruteforce-атаки на частные предприятия и отдельных лиц. Для атак использовали специализированное программное обеспечение, которое эксплуатировало уязвимости серверов на базе ОС Windows.
Часть серверов они также использовали в собственных целях: создания бот-нетов для майнинга, DDOS-атак, установку программных командных центров для вирусов типа «stealer», превращение их в инструменты для проведения brute-force атак на новые сетевые узлы.
Кроме того, часть «сломанных» серверов сбывали другим хакерам, которые использовали приобретенную информацию для своих целей: вымогательство под предлогом шифрования данных, списание денег с банковских карточек, майнинг и тому подобное.
Таким образом им удалось вмешиваться в компьютерные сети граждан разных стран: Украины, России, США, Франции, Китая, Болгарии, Индии, Бразилии, Малайзии и стран северной Европы.
Преступные доходы хакеры получали на крипто- и электронные кошельки. Так, на нескольких их электронных кошельках было обнаружено почти 80 тысяч долларов.
Для координации действий всех членов международной хакерской группировки, общение и связь между ними происходила через скрытые мессенджеры.
У фигурантов изъята компьютерная техника дополнительные носители информации, черновые записи, мобильные телефоны и банковские карточки, которые использовались для совершения преступлений.
По результатам экспертиз компьютерной техники одному из участников уже объявлено о подозрении. Решается вопрос об объявлении подозрения другим участникам преступной группы.
Следователи готовят международно-правовое поручение в части фиксации цифровых следов преступлений за пределами Украины, документирования преступной роли и привлечения к уголовной ответственности иностранца, причастного к деятельности преступной группы.
Напомним, хакер из Днепропетровской области за полгода украл более миллиона гривен с банковских карт украинцев.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов