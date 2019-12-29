Власти Австралии опасаются, что в результате масштабных лесных пожаров погибли тысячи коал.

Об этом пишет AP.

— Уничтожено до 30% территории среды обитания. Мы узнаем больше, когда пожары утихнут, и можно будет оценить ситуацию, — заявила министр окружающей среды Австралии Сьюзан Лей.

На северном побережье Нового Южного Уэльса проживали 28 тысяч коал, но пожары значительно сократили их численность. Коалы находятся под угрозой исчезновения из-за уничтожения среды обитания.

Тем временем в социальных сетях распространяют фото спасенных коал. Одно из сумчатых вышло на дорогу и просило у проезжавших мимо велосипедистов воды.

Около 5 миллионов гектаров земли выгорело по всей Австралии с начала октября, девять человек погибли и более 1000 домов были уничтожены.

Уровень пожарной опасности в Новом Южном Уэльсе и столичном регионе Австралии был повышен до «чрезвычайного» из-за повышения температуры воздуха.

Ранее сообщалось о том, что в Австралии лесной пожар почти уничтожил городок недалеко от Сиднея.