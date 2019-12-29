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Власти Австралии опасаются, что в результате масштабных лесных пожаров погибли тысячи коал.
Об этом пишет AP.
— Уничтожено до 30% территории среды обитания. Мы узнаем больше, когда пожары утихнут, и можно будет оценить ситуацию, — заявила министр окружающей среды Австралии Сьюзан Лей.
На северном побережье Нового Южного Уэльса проживали 28 тысяч коал, но пожары значительно сократили их численность. Коалы находятся под угрозой исчезновения из-за уничтожения среды обитания.
Тем временем в социальных сетях распространяют фото спасенных коал. Одно из сумчатых вышло на дорогу и просило у проезжавших мимо велосипедистов воды.
Около 5 миллионов гектаров земли выгорело по всей Австралии с начала октября, девять человек погибли и более 1000 домов были уничтожены.
Уровень пожарной опасности в Новом Южном Уэльсе и столичном регионе Австралии был повышен до «чрезвычайного» из-за повышения температуры воздуха.
Ранее сообщалось о том, что в Австралии лесной пожар почти уничтожил городок недалеко от Сиднея.
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Власти Австралии опасаются, что в результате масштабных лесных пожаров погибли тысячи коал.
Об этом пишет AP.
— Уничтожено до 30% территории среды обитания. Мы узнаем больше, когда пожары утихнут, и можно будет оценить ситуацию, — заявила министр окружающей среды Австралии Сьюзан Лей.
На северном побережье Нового Южного Уэльса проживали 28 тысяч коал, но пожары значительно сократили их численность. Коалы находятся под угрозой исчезновения из-за уничтожения среды обитания.
Тем временем в социальных сетях распространяют фото спасенных коал. Одно из сумчатых вышло на дорогу и просило у проезжавших мимо велосипедистов воды.
Около 5 миллионов гектаров земли выгорело по всей Австралии с начала октября, девять человек погибли и более 1000 домов были уничтожены.
Уровень пожарной опасности в Новом Южном Уэльсе и столичном регионе Австралии был повышен до «чрезвычайного» из-за повышения температуры воздуха.
Ранее сообщалось о том, что в Австралии лесной пожар почти уничтожил городок недалеко от Сиднея.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов