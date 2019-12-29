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Под Лукьяновским СИЗО, где находятся трое экс-беркутовцев — Павел Аброськин, Олег Янишевский и Сергей Зинченко — находится более 200 активистов.
Количество активистов здесь постоянно увеличивается, передает Укринформ.
Ранее активисты заблокировали мусорными баками основной подъезд к Лукьяновскому СИЗО.
В свою очередь, перед основными воротами СИЗО выстроились два десятка правоохранителей. Периодически между активистами и правоохранителями возникают словесные перепалки.
Люди также мониторят все возможные выезды из здания СИЗО, время от времени группами перемещаясь между подъездами к пенитенциарному учреждению. Также периодически активисты барабанят по мусорным бакам.
На месте работают сотрудники отряда быстрого реагирования Красного Креста Украины, также здесь присутствует полиция диалога.
Напомним: ранее Киевский апелляционный суд отпустил всех экс-беркутовцев - Сергея Тамтуру, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Олега Янишевского и Сергея Зинченко - под личное обязательство.
Активисты, которые собрались под Лукьяновским СИЗО, протестуют против этого. Людей становится больше — часть из них была здесь до объявления решения суда, часть едет с Киевского апелляционного суда.
Напомним, что Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трех экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Их включили в список на обмен.
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Под Лукьяновским СИЗО, где находятся трое экс-беркутовцев — Павел Аброськин, Олег Янишевский и Сергей Зинченко — находится более 200 активистов.
Количество активистов здесь постоянно увеличивается, передает Укринформ.
Ранее активисты заблокировали мусорными баками основной подъезд к Лукьяновскому СИЗО.
В свою очередь, перед основными воротами СИЗО выстроились два десятка правоохранителей. Периодически между активистами и правоохранителями возникают словесные перепалки.
Люди также мониторят все возможные выезды из здания СИЗО, время от времени группами перемещаясь между подъездами к пенитенциарному учреждению. Также периодически активисты барабанят по мусорным бакам.
На месте работают сотрудники отряда быстрого реагирования Красного Креста Украины, также здесь присутствует полиция диалога.
Напомним: ранее Киевский апелляционный суд отпустил всех экс-беркутовцев - Сергея Тамтуру, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Олега Янишевского и Сергея Зинченко - под личное обязательство.
Активисты, которые собрались под Лукьяновским СИЗО, протестуют против этого. Людей становится больше — часть из них была здесь до объявления решения суда, часть едет с Киевского апелляционного суда.
Напомним, что Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трех экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Их включили в список на обмен.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов