Под Лукьяновским СИЗО, где находятся трое экс-беркутовцев — Павел Аброськин, Олег Янишевский и Сергей Зинченко — находится более 200 активистов.

Количество активистов здесь постоянно увеличивается, передает Укринформ.

Ранее активисты заблокировали мусорными баками основной подъезд к Лукьяновскому СИЗО.

В свою очередь, перед основными воротами СИЗО выстроились два десятка правоохранителей. Периодически между активистами и правоохранителями возникают словесные перепалки.

Люди также мониторят все возможные выезды из здания СИЗО, время от времени группами перемещаясь между подъездами к пенитенциарному учреждению. Также периодически активисты барабанят по мусорным бакам.

На месте работают сотрудники отряда быстрого реагирования Красного Креста Украины, также здесь присутствует полиция диалога.

Напомним: ранее Киевский апелляционный суд отпустил всех экс-беркутовцев - Сергея Тамтуру, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Олега Янишевского и Сергея Зинченко - под личное обязательство.

Активисты, которые собрались под Лукьяновским СИЗО, протестуют против этого. Людей становится больше — часть из них была здесь до объявления решения суда, часть едет с Киевского апелляционного суда.

Напомним, что Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи трех экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Их включили в список на обмен.