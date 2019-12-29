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В городе Славянске Донецкой области выясняют обстоятельства смерти 6-летнего ребенка, который накануне посетил стоматолога.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Так, по данным следствия, 27 декабря в 19:05 в реанимационное отделение областной детской больницы, расположенной в городе Славянске, был доставлен 6-летний местный житель с острой сердечной недостаточностью и анафилактической шоковой реакцией. В 23:08, несмотря на усилия реаниматологов, ребенок умер.
По предварительной информации, аллергическая реакция у девочки началась после лечения в одном из заведений стоматологического профиля.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления по статье о «ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей».
Напомним, в Киевской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве его 4-летнего сына.
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В городе Славянске Донецкой области выясняют обстоятельства смерти 6-летнего ребенка, который накануне посетил стоматолога.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Так, по данным следствия, 27 декабря в 19:05 в реанимационное отделение областной детской больницы, расположенной в городе Славянске, был доставлен 6-летний местный житель с острой сердечной недостаточностью и анафилактической шоковой реакцией. В 23:08, несмотря на усилия реаниматологов, ребенок умер.
По предварительной информации, аллергическая реакция у девочки началась после лечения в одном из заведений стоматологического профиля.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления по статье о «ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей».
Напомним, в Киевской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве его 4-летнего сына.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов