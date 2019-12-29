Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, по данным следствия, 27 декабря в 19:05 в реанимационное отделение областной детской больницы, расположенной в городе Славянске, был доставлен 6-летний местный житель с острой сердечной недостаточностью и анафилактической шоковой реакцией. В 23:08, несмотря на усилия реаниматологов, ребенок умер.

По предварительной информации, аллергическая реакция у девочки началась после лечения в одном из заведений стоматологического профиля.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления по статье о «ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей».