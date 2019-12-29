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В 2019 году в США произошло 41 массовое убийство, в которых погибли четыре и более человек – год стал рекордным по количеству массовых убийств.
Как сообщает информационное агентство Associated Press, журналисты начали вести статистику массовых убийств с 2006 года.
В то же время, учитывая другие исследования журналисты говорят, что показатели 2019 года превысили статистику 1970 годов.
Отмечается, что в результате стрельбы в 2019 году погибли 211 человек. В большинстве случаев преступники использовали огнестрельное оружие. Чаще всего массовые убийства происходили в штате Калифорния, где действует строгое законодательство относительно ношения оружия.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о необходимости ввести смертную казнь для преступников, которые совершили массовые убийства.
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В 2019 году в США произошло 41 массовое убийство, в которых погибли четыре и более человек – год стал рекордным по количеству массовых убийств.
Как сообщает информационное агентство Associated Press, журналисты начали вести статистику массовых убийств с 2006 года.
В то же время, учитывая другие исследования журналисты говорят, что показатели 2019 года превысили статистику 1970 годов.
Отмечается, что в результате стрельбы в 2019 году погибли 211 человек. В большинстве случаев преступники использовали огнестрельное оружие. Чаще всего массовые убийства происходили в штате Калифорния, где действует строгое законодательство относительно ношения оружия.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о необходимости ввести смертную казнь для преступников, которые совершили массовые убийства.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов