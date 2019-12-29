Как сообщает информационное агентство Associated Press, журналисты начали вести статистику массовых убийств с 2006 года.

В то же время, учитывая другие исследования журналисты говорят, что показатели 2019 года превысили статистику 1970 годов.

Отмечается, что в результате стрельбы в 2019 году погибли 211 человек. В большинстве случаев преступники использовали огнестрельное оружие. Чаще всего массовые убийства происходили в штате Калифорния, где действует строгое законодательство относительно ношения оружия.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о необходимости ввести смертную казнь для преступников, которые совершили массовые убийства.