В воскресенье рано утром на 30-м километре шоссе Таллинн - Нарва съехал с дороги и перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 67 человек.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на портал ERR.

ДТП произошло в 4.45 утра. По предварительным данным, в автобусе находились 67 человек, из них двое - водители. Автобус фирмы Ecolines ехал из Санкт-Петербурга в Таллинн.

Мужчина, сидевший за рулем во время аварии, был трезв. Пострадали в аварии девять человек, из которых четверо - граждане Латвии. Все пострадавшие отделались незначительными травмами, их доставили в больницу.

Остальные пассажиры на автобусе, который приехал на замену, добрались до Таллинна. Предполагаемая причина аварии - техническая неисправность. Детали происшествия выясняются.