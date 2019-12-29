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Сотрудники Управления СБУ в Николаевской области вместе с полицейскими провели 11 обысков на объектах розничной торговли и в помещениях, принадлежащих лицам причастным к изготовлению, хранению и сбыту фальсифицированной алкогольной продукции.
Об этом НикВести сообщил источник в Управлении Службы безопасности Украины в Николаевской области.
В результате указанных обысков обнаружено и изъято:
- 8539 бутылок водки «Пшеничная», «NEMIROFF», «Белый Налив», «Любимая. Пшеничная» и «Свободная.Пшеничная», «Пьяная хата», «Айсберг» емкостью 0,5 литра;
- 270 литров спиртовой смеси прозрачной («водка»), фасованной в «Bag in Box»;
- 895 литров спиртовой смеси прозрачной («водка»), фасованной в пластиковую тару;
- 182 литра спиртовой смеси коричневой ( «коньяк»), фасованной в пластиковую тару;
- 160 литров спирта, фасованного в пластиковую тару;
- 1175 пачек сигарет («Престиж», «Rothmans», «Compliment» и другие);
- оборудование и материалы для изготовления фальсификата: красители, концентрат;
- добавку (коньяк), спиртометры, пустую тару, воронки, насос для перекачки жидкости.
Проводится комплекс неотложных следственных действий с целью установления всех фигурантов преступной цепи и привлечения их к ответственности.
Напомним, сотрудники службы безопасности Украины совместно с полицией в субботу, 28 декабря, в рамках санкционированного обыска обнаружили склад с 47 тысячами бутылок коньяка и водки с признаками подделки марок акцизного налога.
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Сотрудники Управления СБУ в Николаевской области вместе с полицейскими провели 11 обысков на объектах розничной торговли и в помещениях, принадлежащих лицам причастным к изготовлению, хранению и сбыту фальсифицированной алкогольной продукции.
Об этом НикВести сообщил источник в Управлении Службы безопасности Украины в Николаевской области.
В результате указанных обысков обнаружено и изъято:
- 8539 бутылок водки «Пшеничная», «NEMIROFF», «Белый Налив», «Любимая. Пшеничная» и «Свободная.Пшеничная», «Пьяная хата», «Айсберг» емкостью 0,5 литра;
- 270 литров спиртовой смеси прозрачной («водка»), фасованной в «Bag in Box»;
- 895 литров спиртовой смеси прозрачной («водка»), фасованной в пластиковую тару;
- 182 литра спиртовой смеси коричневой ( «коньяк»), фасованной в пластиковую тару;
- 160 литров спирта, фасованного в пластиковую тару;
- 1175 пачек сигарет («Престиж», «Rothmans», «Compliment» и другие);
- оборудование и материалы для изготовления фальсификата: красители, концентрат;
- добавку (коньяк), спиртометры, пустую тару, воронки, насос для перекачки жидкости.
Проводится комплекс неотложных следственных действий с целью установления всех фигурантов преступной цепи и привлечения их к ответственности.
Напомним, сотрудники службы безопасности Украины совместно с полицией в субботу, 28 декабря, в рамках санкционированного обыска обнаружили склад с 47 тысячами бутылок коньяка и водки с признаками подделки марок акцизного налога.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов